Plusieurs médailles et rubans à La Pocatière pour les Arabesques

La saison de compétitions continue de battre son plein pour le club de patinage artistique Les Arabesques de Rivière-du-Loup. Le week-end dernier, près d’une vingtaine de patineuses ont participé à différents événements tenus à La Pocatière, lors de la compétition Invitation Donald Chiasson.

Dans la catégorie Star 2, Maélie Lebel, Florence Blier et Tania Lebel ont obtenu un ruban bronze. Chez les Star 3, Jana Doré et Ann-Frédérick Dupuis ont aussi gagné leur ruban bronze.

Dans la catégorie Star 4 moins de 13 ans, Élyse Charest repart avec une médaille de bronze. Chez les Star 4 13 ans et plus, Léa Boissonneault a pris le 4e rang. Chez les Star 5 moins de 13 ans, Alexandra Fournier repart avec une médaille d’argent, Andréanne Lévesque avec une 4e position et Annabelle Dubé un 7e rang. Élodie Marceau a pris le 5e rang en Star 6 et a obtenu une médaille d’or en Star 7. Quant à Ann-Sophie Duclos, celle-ci a pris le 6e rang chez les Star 6. En équipe Star 6, Marie-Soleil Saint-Laurent, Élodie Marceau, Ann-Sophie Duclos et Annabelle Dubé ont remporté l’or.

Virginie Ouellet a mérité une médaille d’or en Interprétation argent et une médaille de bronze en Interprétation bronze.

Dans la catégorie Juvénile, Marie-Soleil Saint-Laurent a remporté une médaille de bronze et chez les Novice, Audrey Michaud repart avec une médaille d’argent.

Linda Joubert rapporte deux médailles d’or chez les Adulte Interprétation Argent et Adulte Style libre argent. Sylvie Gagnon a remporté deux médailles d’argent dans les mêmes catégories.