Deux autres médailles pour l’Est-du-Québec

Les compétitions débutaient le 1er mars pour les huit disciplines au programme au deuxième bloc de compétitions à la 52e Finale des Jeux du Québec à Alma. Les porte-couleurs de la région se sont illustrés en récoltant deux médailles, ce qui porte le compte à quatre jusqu’à présent pour l’Est-du-Québec.



Judo

Le judoka Jasmin Bélanger de La Pocatière a décroché la médaille de bronze chez les moins de 46 kg avec une victoire convaincante par ippon contre son adversaire de Montréal. Malheureusement, il a été victime du tirage au sort puisqu’à son premier combat, il a affronté l’éventuel champion, Simon Paquet du Saguenay-Lac-St-Jean. Simon et Jasmin occupent présentement les deux premiers rangs sur la scène provinciale depuis le début de la saison. Le combat entre les deux judokas s’est terminé en golden score, soit un point dans une prolongation de 3 minutes 9 secondes qui s’est ajoutée au combat de trois minutes finalement remporté par le judoka du Saguenay-Lac-St-Jean. Un autre athlète de la région, le Rimouskois Alexi Lévesque, s’est taillé une place en demi-finale chez les moins de 42 kg. Il a perdu par waza-ari contre son adversaire de Richelieu-Yamaska, terminant ainsi en 5e position de sa catégorie.



Tennis de table

Jade Michaud de Saint-Fabien a décroché la médaille de bronze grâce à sa fiche de trois victoires et deux défaites chez les 13 ans et moins. Elle a vaincu ses adversaires de l’Abitibi-Témiscamingue et de la Côte-Nord en trois manches et elle a eu besoin de cinq manches pour l’emporter contre la pongiste de l’Outaouais. Jade s’est inclinée en trois manches contre les athlètes de Montréal et de Centre-du-Québec.



Boxe olympique

La finale de la catégorie des 60 kg opposera deux athlètes de l’Est-du-Québec, une première dans l’histoire de la région. D’une part, Élise Pitre de Rimouski a obtenu son laissez-passer grâce à sa victoire aux points contre la boxeuse du Centre-du-Québec. Élise a livré un bon combat et donné plusieurs coups à son adversaire. D’autre part, Magalie Dunn de Gaspé a gagné par K.O. technique au deuxième round contre l’athlète de la Capitale-Nationale. Les deux représentantes de l’Est-du-Québec s’affronteront vendredi dans un combat qui déterminera laquelle des deux montera sur la plus haute marche du podium.



Badminton

De belles performances ont été réalisées par les garçons au badminton à l’épreuve individuelle, alors qu’ils ont failli se faufiler jusqu’au podium en simple et en double. En simple, David Bastille-Thériault de Pohénégamook a accédé au quart de finale. Dans une partie chaudement disputée, David a perdu en trois manches serrées contre un adversaire de Montréal, terminant au 5e rang. En double, les frères Gabriel et Simon Arsenault de Maria se sont également taillés une place en quart de finale. Ils se sont toutefois inclinés face à leurs adversaires du Lac-Saint-Louis, prenant également la 5e position au classement.



Nage synchronisée

Des nageuses rimouskoises ont connu de très belles performances aux épreuves préliminaires de duo et d’équipe. Chez les 17 ans et moins, le duo formé de Lydia Duchesne et d’Élizabeth Lebel a obtenu un pointage de 64,4667, occupant provisoirement le 4e rang avant les figures imposées. De plus, l’équipe régionale composée de Meghan Tremblay, Juliette Bourdages, Florence Tremblay, Audrey Michaud-Roy et Rosalie Groleau est placée temporairement au 3e rang du classement avant l’épreuve des figures imposées. Elles ont très bien exécuté leur routine, terminant avec un résultat de 62,4667 dans la catégorie des 15 ans et moins.



Ski alpin

Plusieurs skieurs se sont distingués aujourd’hui au Mon Lac-Vert. Au slalom de l’avant-midi, Matis Bernier de Trois-Pistoles a pris la 21e place sur 77 skieurs avec un temps de 35.33 secondes. Chez les filles, Simone Fugère (Carleton) a été la meilleure de l’Est-du-Québec avec une 34e position et un temps de 35.38 sur 68 concurrentes. Au slalom de l’après-midi, Adam Pelletier (Matane) a offert toute une performance en se hissant en 18e position sur 71 coureurs grâce à un chrono de 33.94 secondes. Du côté des filles, c’est Noémi Carpinteri (Matane) qui a réalisé la meilleure performance de la région en terminant 36e sur 83 participantes, arrêtant le chronomètre à 39.77 secondes.



Hockey masculin

Les joueurs de l’Est-du-Québec ont perdu les deux parties disputées aujourd’hui. Lors de la première partie contre le Sud-Ouest, les représentants de la région ont connu un excellent début de match. Ils ont pris les devants 1 à 0 grâce à un but marqué par le Madelinot Christophe Chiasson avec l'aide de Charles-Antoine Élément de Chandler. En deuxième période, Mathieu Fortin de Matane a permis aux représentants de la région de doubler leur avance. Les joueurs du Sud-Ouest ont par la suite répliqué avec quatre buts sans riposte, portant la marque à 4 à 2 en leur faveur après deux périodes. Il n'y a eu aucun but compté en troisième période. Les hockeyeurs de l'Est-du-Québec ont donc perdu la partie au compte de 4 à 2 contre l'équipe du Sud-Ouest. Le gardien de but Nathan Pelletier de Rivière-du-Loup a offert une solide performance malgré la défaite. Dans le deuxième match de la journée disputé contre l’équipe de l’Abitibi-Témiscamingue, Félix-Antoine Corbin-Lavoie (Témiscouata-sur-le-Lac) a ouvert la marque. Par la suite, les hommes de l’entraîneur Guillaume Vallée ont vu leur adversaire revenir de l’arrière, comptant successivement deux buts. Mathieu Fortin, avec son deuxième but en autant de parties, a ramené les deux équipes à la case départ. Les porte-couleurs de l’Abitibi-Témiscamingue ont été les seuls à s’inscrire au pointage en troisième période. La partie s’est terminée 4 à 2 en faveur de l’équipe de l’Abitibi-Témiscamingue.