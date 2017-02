Rivière-du-Loup accueillera les Gants de bronze

Après le succès retentissant des Gants dorés en 2015, l’École de boxe olympique de Rivière-du-Loup récidive. Le club de boxe louperivois a été retenu pour présenter les Gants de bronze Kamco 2017, du 21 au 23 avril prochain, à l’Hôtel Universel. Cet évènement de grande envergure fera de nouveau rayonner la ville sur la scène provinciale.

La nouvelle a évidemment réjoui le propriétaire et entraineur-chef de l’EBO RDL, Mathieu Lavoie-Dion. Déjà, l’expérience vécue avec les Gants dorés lui avait confirmé qu’il souhaitait se relancer bientôt dans l’aventure d’organiser une fin de semaine de boxe en compagnie de sa conjointe, Marie-Claude Poirier.

«Pour moi, après cette fin de semaine en 2015, on avait déjà les Gants de bronze. Aujourd’hui, c’est fait et c’est une belle marque de confiance Fédération québécoise de boxe olympique», a-t-il partagé. «Ce sera la 10e édition des Gants de bronze et aussi la 10e année de vie de l’ÉBO. Les étoiles s’alignent pour nous cette année.»

GANTS DE BRONZE

Les Gants de bronze est une compétition provinciale qui s’adresse aux boxeurs novices de 5 combats et moins. Un passage obligé par lequel sont passées toutes les vedettes professionnelles québécois. Environ 300 boxeurs seront présents à Rivière-du-Loup en avril. C’est sans compter les entraineurs, bénévoles et familles.

Pour l’EBO RDL, l’objectif sera de réaliser un autre rendez-vous de boxe grandiose. «On souhaite offrir aux boxeurs une première belle expérience. On veut les enchanter de leur sport et les convaincre de continuer», a déclaré Mathieu Lavoie-Dion.

En raison de la quantité de boxeurs qui se battront d’une à trois fois durant la fin de semaine, les amateurs auront au moins 150 combats à se mettre sous la dent. Deux rings seront ainsi nécessaires pour assurer le bon déroulement. Un aspect qui ajoutera assurément au spectacle et à l’effet «wow».

«Notre force en 2015 a été d’accueillir une organisation complète dans une atmosphère d’enjeu provincial. C’est aussi dans nos plans cette année», a ajouté le passionné, rappelant que l’EBO RDL tente d’offrir à la population des évènements de qualité et visuellement captivants, depuis 2012.

BOXEURS D’ICI

Une dizaine de boxeurs de la grande région, de toutes les catégories d’âge et de poids, enfileront les gants lors de cette compétition. L’optimisme et la fébrilité se font sentir dans le gymnase, assurent les administrateurs de l’École de boxe.

BILLETS

Des billets pour cet évènement, réalisé en partenariat majeur avec Kamco Construction et l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup, seront disponibles vers la mi-mars dans différents points de vente, de La Pocatière à Trois-Pistoles, en passant par le Témiscouata et Rivière-du-Loup. Des forfaits pour les différents programmes, ainsi que des billets Ringside (quantité limitée), seront aussi proposés.