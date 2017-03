Les Vaillants récoltent plusieurs honneurs à Québec

Le 26 février, au PEPS de l’Université Laval, avait lieu la 3e et dernière étape des Championnats régionaux scolaires de Québec / Chaudière-Appalaches. Les 18 athlètes du club d’athlétisme Vaillants du Témiscouata sont revenus de la capitale nationale avec pas moins de dix rubans, une bannière d’équipe et deux records de championnat, en plus d’abaisser plus de vingt marques personnelles.

Du groupe, Vanessa Ayers de Rivière-Bleue a réalisé un record de championnat pour remporter le concours de lancer du poids. Chez les garçons, Alexis Caron de Saint-Athanase a obtenu des 3e places au 60m haies et au saut en longueur. Tommy Blier de Pohénégamook a récolté un ruban pour sa 3e position au poids. Pour sa part, Éloi Rousseau de Pohénégamook a terminé 2e au 60m haies et 1er en hauteur. Pier-Olivier Lebrun de Saint-Eusèbe a fini 1er au 60m haies, 2e en longueur et 3e au 200m. Fabrice Thériault de Pohénégamook a remporté le lancer du poids avec un record de championnat.

En plus, les garçons de la catégorie cadette ont propulsé l’école secondaire du Transcontinental au 1er rang des 33 établissements scolaires représentés. Les benjamins garçons aussi ont très bien fait avec une 3e place sur 20 écoles. Treize des 18 athlètes des Vaillants du Témiscouata font partie du programme sport-études athlétisme de l’École secondaire du Transcontinental.