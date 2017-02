Dix Filoupiens démontrent leur talent au Championnat canadien

Les 18 et 19 février avait lieu, au Centre Claude-Robillard, le Championnat canadien Jeunesse et Junior d’athlétisme. Plus de 500 participants de partout au Canada se sont réunis pour compétitionner. Le club Filoup était représenté par 10 athlètes et l’entraîneur Marcel Gagnon.

Les représentants du club Filoup furent impliqués tout au long de la fin de semaine. En récoltant une médaille d’argent, cinq records du club et surtout 20 records personnels, les Filoupiens et Filoupiennes ont réalisé de beaux exploits.

GARÇONS

Nathan Soucy (Collège Notre-Dame) de St-Alexandre fut la révélation de la fin de semaine avec ses trois 4e places et surtout ses deux records absolus au 800m et 400m du club Filoup.

Pour sa part, le Louperivois Vincent Gagnon a égalé le record au saut à la perche d’Alexandro Allison-Abaunza de 2m80. Bien qu’il ne puisse toujours pas pratiquer son épreuve de façon adéquate dans sa région, il a tout de même battu sa meilleure marque à vie. Il a aussi réussi son record personnel au 400m.

De son côté, Benjamin Ouellet (Chanoine-Beaudet) de St-Pascal a fait ses records personnels au 200m et au 400m.

Enfin, Alex Boulianne de Rivière-du-Loup à réussi ses meilleures performances de l’année sur 60m et 200m, alors qu’Adam Beaulieu de St-Pascal a battu les siennes au 60m et 800m.

FILLES

Les cinq représentantes de la gent féminine de l’École secondaire de Rivière-du-Loup ont bien fait. Les 4 jeunes filles du Sport-études ont atteint leur objectif.

Élisa Jean de Rivière-du-Loup a remporté l’argent à son épreuve de prédilection, le 3000m marche. Myriam Thériault, de Cacouna, termine en 4e place au 1500m, battant sa marque personnelle. Myriam a également battu son record personnel au 800m.

Marie Michaud de Rivière-du-Loup a fait ses records au poids et au 800m, alors que Laurence Michaud de St-Antonin a réalisé ses records personnels au 60m haies, poids et longueur.

Enfin, Aurélie Dufresne du programme international a réussi une nouvelle marque au 200m qui lui donne le nouveau record chez les juvénile. Le record appartenait à Axele Fortin-Bélanger.