Les Perce-Neige du Témiscouata performent à Rivière-du-Loup

C’est à Rivière-du-Loup le 18 février dernier que se tenait la journée Donald-Chiasson, secteur Ouest. Pas moins de quinze patineuses du CPA Les Perce-Neige du Témiscouata y ont livré de belles performances devant une foule enthousiaste.

Pour les catégories où il était possible d’obtenir des médailles, toutes les patineuses sont montées sur le podium. En STAR 4 moins de 13 ans, dans leur groupe respectif, Sarah-Maude Lang a gagné la médaille d’or, tandis que Karen Lavoie et Rose-Marie Royer se sont mérité une médaille d’argent.

Pour les catégories avec rubans, en étape 5, Anna Gagnon a obtenu un ruban argent. En STAR 1, Annabel Briand a réussi l’argent, Marylou Briand, Clothilde Ouellet, Anaïs St-Onge et Sara Sfaxi ont eu un ruban bronze et Alycia Levesque a obtenu un ruban mérite. En STAR 2, Julianne Lajoie et Mégan Malenfant ont eu un ruban argent, tandis que Maélie Michaud s’est méritée le bronze.

Enfin, en STAR 3, Juliette Bérubé et Laurence Lang ont obtenu un ruban bronze. Il va sans dire que cela a été une belle expérience pour chacun, tant sur la glace que dans les gradins.

La prochaine compétition à laquelle participeront les Perce-Neige sera à La Pocatière au début mars.