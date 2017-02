La 13e édition du Tournoi des entreprises de Rivière-du-Loup, organisé par l’Académie des gardiens de l’Est, sera présentée au Centre Premier Tech les 17, 18 et 19 mars prochain.

Destiné aux entreprises et aux groupes d’amis, l’évènement affiche complet et comptera 22 équipes de hockey. Le tournoi débutera le vendredi à 18 h. Afin de poursuivre la mission de l’évènement, le comité organisateur a établi un prix d’entrée au Centre Premier Tech au montant de 4 $. Les deux équipes qui défendront leur titre obtenu en 2016 sont la Commission scolaire Kamouraska – Rivière-du-Loup en classe Entreprise et le Pub O’Farfadet dans le groupe Participation.

Comme l’organisme parrain est l’Académie des gardiens de l’Est, on a attribué une somme d’environ 4 000 $ pour permettre à une dizaine de gardiens du hockey mineur de participer à des camps de perfectionnement. Chaque année en 2014 et 2015, les organisateurs ont également remis un montant de 1 500 $ pour des équipements au Centre hospitalier régional du Grand-Portage et pour l’évènement Relais pour la vie. L’édition 2016 fut un peu plus difficile ce qui a tout-de-même permis au comité organisateur de remettre un chèque de 350 $ à l’église Saint-Patrice. «Tous les profits de chaque édition vont à des bonnes causes», a mentionné Jari Pelletier du comité organisateur.