Tournoi de pêche sur la glace à Cabano

Le samedi 11 mars prochain se déroulera sur le site de la marina de Cabano à Témiscouata-sur-le-Lac le tournoi annuel de pêche sur la glace de l’Association chasse et pêche du Témiscouata.

Les pêcheurs pourront s’adonner à leur sport favori partout sur le lac Témiscouata à la condition de respecter la profondeur maximum permise, soit trois mètres. Un ensemencement sera fait dans les trous des pêcheurs de la marina en avant-midi. Le tournoi débutera à 6 h pour se terminer à 16 h. Les inscriptions sont au cout de 10 $.

Cet évènement revêt un volet familial. En après-midi les jeunes âgés de 12 ans et moins pourront pêcher en bassin gratuitement et ramener leurs prises avec eux. À la fin du tournoi, il y aura une remise de prix et de bourses.