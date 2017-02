Le 28 et 29 janvier dernier avait lieu, à Cabano, la 2e compétition régionale de gymnastique de l'Est-du-Québec. Les 24 gymnastes des catégories CR2 et CR3 du Club Les Gymnoss de Trois-Pistoles se sont partagé 23 médailles et 35 rubans.

La finale régionale se tiendra le 18 et 19 mars prochain au club de Mont-Joli.