Une bourse de 1 500 $ pour Zachary Émond

Le gardien de but originaire de Saint-Cyprien, Zachary Émond, a reçu une bourse d’une valeur de 1 500 $ du Programme de bourses des Canadiens de Montréal.

Zachary fait ainsi partie du groupe de 29 boursiers qui impressionnent non seulement par leurs performances sur la patinoire, mais également par par leur cheminement académique et leur implication dans la communauté.

Concrètement, l’athlète de 17 ans a reçu une bourse de Soutien à la réussite académique et sportive qui vise à l’encourager dans la conciliation du sport et des études. Gardien de but des Albatros du Collège Notre-Dame, il a été un choix de 3e tour par les Huskies de Rouyn-Noranda au sein de la LHMJQ. Devant le filet des Albatros, Zachary maintient une moyenne d’efficacité de .926% et une moyenne de buts accordés de 2.23 par match.

Par leur programme de bourses créé en 2008, les Canadiens de Montréal contribuent à l’évolution du talent d’ici. Le partenariat entre les Canadiens et la Fondation de l’athlète d’excellence a été reconduit en 2015. Ainsi, 250 000$ seront investis au total sur cinq ans pour la poursuite du programme jusqu’en 2020.

Cette année, le programme de bourses touche des étudiants-athlètes âgés entre 15 et 17 ans. Huit bourses ont été remises à des hockeyeuses membres de l’équipe du Québec aspirant à une sélection au sein de l’équipe nationale et 21 autres bourses ont été accordées à des hockeyeurs provenant de la Ligue midget AAA.