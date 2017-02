Retour sur la scène internationale pour Guillaume Bastille

Guillaume Bastille était de retour sur la scène internationale de patinage de vitesse courte piste ce weekend. C’est à Dresden en Allemagne à l’occasion du 5e volet de la Coupe du monde que le patineur de Saint-Modeste a tenté de s’imposer.

Au 1 000 mètres, Guillaume Bastille a terminé en 14e place après s’être fait montrer la porte de sortie dès les quarts de finale. Au 1 500 mètres, il s’est arrêté en demi-finale. Un résultat qui lui a conféré la 18e place.

«Ç'a été une journée un peu différente des Coupes du monde d'il y a quelques années; je m'attendais à une plus grosse journée. Celle-ci a été longue, mais avec seulement deux courses et un relais. Ça s'est toutefois bien passé et on espère que ça va continuer comme ça tout au long de la fin de semaine», a souligné le patineur de Saint-Modeste.

La Coupe du monde numéro 6 qui se tiendra en Biélorussie le weekend prochain et les Championnats du monde de l’ISU qui se dérouleront du 10 au 12 mars à Rotterdam aux Pays-Bas sont maintenant dans le collimateur du rapide patineur.