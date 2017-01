De jeunes médaillés du Club alpin du Parc du Mont Saint-Mathieu

Les jeunes coureurs du Club alpin du Parc du Mont Saint-Mathieu ont débuté leur saison de compétition de belle façon sur le circuit de la zone Est du Québec. La première course a été tenue au centre de ski de Val-Neigette les 28 et 29 janvier derniers.

Samedi dans l’épreuve de Slalom, catégorie U10, Juliette Néron a obtenu la médaille d’or tandis que sa coéquipière Léa-Rose Lizotte méritait celle d’argent. Dans le groupe U14, Mathis Bernier a également gagné la médaille d’or.

Les jeunes skieuses ont à nouveau retenu l’attention dimanche dans l’épreuve de Super Kombi. D’abord même scénario pour Juliette Néron et Léa-Rose Lizotte avec respectivement l’or et l’argent dans la catégorie U10. Pour les plus jeunes filles encore, U8, Sophie Néron a glissé pour la médaille de bronze. Chez les garçons U14, soulignons cette fois la médaille de bronze de Léonard Lalonde.

«Nous sommes fiers de vous, nous vous souhaitons encore de beaux succès tout au long de la saison», a commenté Annie Biron pour le Club alpin du Parc du Mont Saint-Mathieu.