Les Sphinx de l’ÉSRDL couronnées championnes à Trois-Rivières

La 70e édition du plus vieux tournoi de basketball au Canada, le tournoi Takefman, a eu lieu en fin de semaine dernière à Trois-Rivières. L’équipe féminine Les Sphinx de l’École secondaire de Rivière-du-Loup s’est hissée à la première marche du podium dans la catégorie Juvénile AA.

Organisé par l’école secondaire des Pionniers, les 21 et 22 janvier dernier, le tournoi fêtait ses 70 bougies et affichait complet avec ses 64 équipes et près de 700 joueurs de partout à travers le Québec regroupés dans 11 catégories différentes, issues des divisions A et AA.

Le tournoi a débuté samedi avec une première victoire de 58-19 contre les Colédo du Collège Saint-Maurice. Il s’est poursuivi avec une deuxième victoire de 51-8 contre les Cyclone du Collège Champigny de la ville de Québec. Après deux victoires, l’équipe louperivoise a accédée à la demi-finale, qui se tenait dimanche matin, contre Les Patriotes de l'École Roger-Comtois de la ville de Québec. L’équipe louperivoise a une fois de plus remporté le match par un pointage final de 60-30.

FORMATION CHAMPIONNE

Après avoir vaincu ces trois équipes, la formation louperivoise s’est donc retrouvée, dimanche après-midi, en finale pour la médaille d’or contre l’équipe des Carnicas de l’école secondaire La Ruche de Magog. Avec un début de match un peu plus serré que lors des parties précédentes, la formation de l’école secondaire de Rivière-du-Loup a vite fait de creuser encore une fois un écart de points en affichant 34-10 à la mi-temps, pour ainsi remporter le match par un pointage final de 63-28. Cette dernière victoire a permis à l’équipe des Sphinx de remporter le titre de l’équipe championne du Tournoi dans sa catégorie respective. Fait intéressant, le dernier tournoi à avoir été gagné par une équipe de basketball de l’école secondaire de Rivière-du-Loup sur la scène provinciale remonte déjà à plus de 20 ans. C’est en 1996 que l’école accrochait sa dernière bannière.

«Chaque joueuse a contribué d’une belle façon aux victoires réalisées par l’équipe durant le tournoi. Par exemple, en finale, toutes les joueuses de l’équipe ont été en mesure de faire au moins un panier durant la partie. », explique l’entraîneur-chef Dany Ducas. « La concentration et l’exécution étaient au rendez-vous et la progression de l’équipe est continuelle depuis le début de la saison» conclut l’entraîneur-chef.

ÉQUIPE

La formation louperivoise est composée de Laurie Bourgoin, Naomy Martin, Mégan Chénard, Claudia Lagacé, Éliane Lapointe, Kim Létourneau, Audrey-Anne Dionne, Audrey Béland, Marie-Claude Thérriault et Mahé Rabesa (joueuse affiliée). L’entraîneur-chef Dany Ducas est appuyé par Marie-Pier Caissy.