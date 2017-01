Les 3L remportent une victoire de 4 à 1 contre l'Assurancia

L'offensive des 3L de Rivière-du-Loup a littéralement explosé en 3e période, après un début de partie à égalité 1 à 1. Cet effort supplémentaire leur a permis de remporter une victoire importante de 4 à 1 contre l'Assurancia de Thetford Mines, à l'approche de la fin de saison le 21 janvier au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup.

Olivier Daunais, qui a pris la place de Mike Danton (blessé) sur le premier trio dès son arrivée avec les 3L a pris son nouveau rôle avec sérieux et s'est inscrit à deux reprises au pointage en 3e période. Ce dernier a également aidé Étienne Archambault à inscrire la première marque au pointage pour l'équipe louperivoise.

«La première période, ç'a été difficile de partir. En 3e nous sommes sortis fort et cela a vraiment porté fruit. Jouer avec Sylvain Deschâtelets et Étienne c'est facile. Je veux juste aider mon équipe à gagner, je connais mon rôle et je le remplis bien jusqu'à date», a commenté l'attaquant Olivier Daunais. Ce dernier a également remporté la première étoile du match.

Les 3L y sont allés d'un jeu hermétique en défensive, et agressif à l'attaque, débordant à plusieurs reprises les défenseurs de l'Assurancia afin de se créer des chances de marquer. Ils n'ont également reçu aucune pénalité en 3e période, afin de s'assurer d'avoir un avantage. Marc-André Tourigny a conclu le match avec un but dans un filet désert.

«Olivier a démontré de belles habiletés offensives. Ce n'est pas facile, il prend la place de Mike Danton. On est très satisfaits de sa performance. Il a eu sa chance et il l'a saisie», s'est réjoui l'entraineur Simon Turcot. Le gardien Guillaume Decelles a arrêté 32 des 33 lancers dirigés contre lui, une performance qui lui donne confiance pour la fin de saison.

La prochaine partie des 3L a lieu ce soir à Trois-Rivières, contre le Blizzard à 16 h. La prochaine rencontre locale se tiendra le 28 janvier au Centre Bombardier de La Pocatière. Les 3L y affronteront les Marquis de Jonquière à nouveau.