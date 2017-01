Records personnels et du club au rendez-vous

Les 14 et 15 janvier avait lieu à Sherbrooke le Vert et Or Invitation en athlétisme. L’équipe filoupienne, qui comptait sur 16 athlètes, a obtenu plus de 82 % de records personnels. Les jeunes Filoup ont fracassé 8 records du club et on atteint le podium à 11 reprises.

Le sourire s’est retrouvé sur tous les visages pendant et après la rencontre. Effectivement, «le plaisir» dans le dépassement personnel des 16 athlètes a pris forme grâce à l’entraide et la camaraderie. En épreuves individuelles, l’encouragement entre eux et l’aide de Marcel Gagnon et Vincent Gagnon comme entraineur et les encouragements des parents ont permis à chacun de gravir dans l’échelon dans la confiance personnelle et l’accomplissement de soi.

Le nom qui revient sur toutes les lèvres en fin de semaine était celui de Sara-Kim Veilleux. L’athlète louperivoise du Sport-études a amassé deux premières places en hauteur avec 1m36 et a du même coup battu le record d’Axele Fortin-Bélanger de 1 cm. Sa seconde première place est au 60m haies avec un temps de 10,22, ce qui la place 2e au niveau provincial de la saison. Enfin elle a pris le bronze au 60m avec un temps de 8,83 en finale et 8,78 en qualification et au 150m, elle stoppa le chrono en 22,10 ou elle abaisse le record du club de plus une seconde.

Pour sa part, Alex Boulianne a lancé le poids 4 kg à 8m13 pulvérisant la marque de Julien Lavoie de 7m10 en 2012. Le Pascalois Adam Beaulieu a aussi réussi l’exploit au 60m haies en stoppant le chrono à 11,76 secondes.

Nathan Soucy du Collège Notre-Dame et de St-Alexandre a réussi à terminer 3e et à battre le record de Julien Lavoie (7,44) au 60m Juvénile, record qui est désormais en 7,36 secs. Au 800m Nathan a été fidèle à lui-même avec la 3e place.

Également, l’athlète aveugle Benjamin Ouellet de St-Pascal a réalisé pour la 1re fois un chrono au 200m sous le 30 secondes (29,49 sec.) Un bel exploit.

Pour les relais, deux accomplissements ont retenu l’attention. Au 4X200m, l’équipe cadette composée de Sara-Kim Veilleux, Jia Fournier, Naomy Céleste-Soucy (Inter-RDL, Rivière-du-Loup) et Rosalie Ouellet (Inter RDL , St-Hubert) a battu leur propre marque de plus de 7 secs avec un temps de 2 minutes 1,36 seconde. Cela place l’équipe au 2e rang pour cet hiver et les place au 31e rang de tous les temps. Enfin, au 4X400m, l’équipe junior avec Élisa Jean, Aurélie Dufresne, Laurence Michaud et Myriam Thériault ont pris le 4e rang de tous les temps.