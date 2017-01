Le vélo sur neige, nouvelle coqueluche du plein air hivernal

La popularité du VPS, appelé fatbike en anglais, ne se dément pas. S'insinuant dans la définition des activités hivernales, il permet, à l'instar du ski et de la raquette, d'amadouer l'hiver et de profiter des paysages québécois.

Déjà, quatre destinations de la Sépaq en offrent en location et en permettent l'utilisation dans certains sentiers : les parcs nationaux d'Oka, de la Jacques-Cartier, des Îles-de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno. De plus, le parc national du Bic, bien qu'il n'offre pas de VPS en location, prête quelques sentiers à ce nouveau sport en plein essor, tout comme le parc national du Mont-Orford. Tous les sentiers offerts à ce sport sont partagés avec d'autres utilisateurs, à l'exception des skieurs de fond.

DANS LA RÉGION

L’intérêt pour le fatbike est si présent que des sentiers qui y sont dédiés ont été aménagés. À Rivière-du-Loup, les sentiers de la Meute offrent notamment un terrain de jeu d’une vingtaine de kilomètres. Il est aussi possible de pratiquer le sport au Kamouraska (environ 15 kilomètres) et à Saint-Mathieu (6 kilomètres), grâce des collaborations entre Cyclo Expert, Zone Aventure et le Mont St-Mathieu. À tous les endroits, il est possible de louer son équipement.

ÉVÈNEMENTS À SURVEILLER

Tout au long de l'hiver, plusieurs événements à ne pas manquer vont rassembler les amateurs et certainement susciter de nouvelles passions. En janvier, le 20, le parc national du Mont-Saint-Bruno invite le public à une première soirée VPS à la frontale. Le 21, le parc national de la Jacques-Cartier accueillera le Défi Gros Mammouth. Toujours le 21 janvier, un Démo fatbike se déroulera au parc national du Mont-Orford et une soirée à la frontale aura lieu au parc national des Îles-de-Boucherville et sera répétée le 28. Le 25 janvier, c'est au tour du parc national d'Oka d'offrir une soirée de VPS à la frontale.

Tous les détails des événements VPS sont consignés sur le site sepaq.com.