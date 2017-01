Testez le ski ou la planche à neige le 6 janvier prochain

Le vendredi 6 janvier prochain, le Club de ski Mont Biencourt et le Parc du Mont-Saint-Mathieu ouvriront leurs portes pour permettre aux gens âgés de 9 ans et plus de s’initier au ski ou à la planche à neige.

La journée intitulée «Ma première fois» permettra à tous d’apprivoiser les sports de glisse, et ce, directement dans les zones débutant de chaque montagne participante.

Au cout de 25 $, l’activité offerte en collaboration avec l’Association des stations de ski du Québec (ASSQ) comprend une leçon de groupe d’une durée de 60 minutes avec un moniteur certifié ainsi que la location d’équipement incluant le casque. Les personnes intéressées doivent cependant s’inscrire en ligne sur le site Internet de l’ASSQ pour prendre part à l’activité. Il suffit de visiter le www.maneige.ski

Cette initiative est inspirée du programme Never Ever Days mis en place dans l’Ouest canadien. Pour la première fois en 2017, les débutants pourront s’initier aux sports de glisse simultanément à travers le Canada et les États-Unis à l’occasion de la journée spéciale du 6 janvier. L’industrie du ski souhaite souligner l’évènement en fracassant le record Guiness pour la plus grande leçon de ski tenue en une seule et même journée.