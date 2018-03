Lors de son souper hebdomadaire du mardi 27 février dernier, le Club Richelieu de Rivière-du-Loup recevait Michel C. Beaudin, agent de liaison du Richelieu International. À cette occasion, le Richelieu International soulignait les 55 ans de vie Richelieu de Jean-Saluste Ouellet et de Richard Côté. Ces deux membres Richelieu se sont impliqués dans leur communauté depuis toutes ces années. Rappelons que le Club de Rivière-du-Loup compte depuis septembre sept nouvelles adhésions à son membership. Sur la photo, l’agent de liaison Michel C. Beaudin, le Richelieu Richard Côté, le président du Club François Roussel et le Richelieu Jean-Saluste Ouellet.