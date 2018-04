Cécile Verville-Lepage fête ses 103 ans!

La Résidence Le Saint-Louis de Rivière-du-Loup a souligné un anniversaire très rare, soit les 103 ans de Mme Cécile Verville-Lepage. Cette dame ne fait tout simplement pas son âge!

Cécile Verville-Lepage est née le 8 décembre 1914 à Sainte-Gertrude-de-Nicolet. Elle a passé une grande partie de sa vie à Drummondville. Puisqu’elle avait déjà vécu à Rivière-du-Loup pendant deux ans, Mme Verville-Lepage a décidé d’y revenir après la mort de son mari. C’était tout naturel pour elle de choisir la Résidence Le Saint-Louis dont le propriétaire est son fils Pierre-Louis Lepage.

Pour la fête organisée à son intention, notre centenaire pouvait également compter sur la présence de sa fille Francine Lepage. Mme Verville-Lepage a été mariée à M. Josaphat Lepage pendant 67 belles années. Il était originaire du Bas-Saint-Laurent, plus précisément de Sainte-Blandine-de-Rimouski.

«L’énergie et la joie de vivre que Mme Verville-Lepage transmet aux autres résidents de la Résidence Le Saint-Louis sont de véritables cadeaux du ciel. Nous sommes fiers de célébrer cet évènement et nous lui souhaitons encore bien des années de santé et de bonheur parmi nous», a mentionné Georges Michaud, directeur général de la résidence. La mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, était aussi sur place pour lui exprimer des souhaits bien mérités.