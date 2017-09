Un nouvel outil pour les personnes touchées par le cancer

L’Association du cancer de l’Est du Québec a lancé le 25 septembre un tout nouveau service destiné à mieux soutenir les personnes atteintes de cancer et leurs proches sur l’ensemble de son territoire. Différents ateliers offerts au Centre de mieux-être Cendrine et Philippe situé à Rimouski seront diffusés sur la plateforme web verslemieuxetre.tv.

Cet outil a été mis en place avec le soutien financier du Comité d’investissement communautaire de TELUS à Rimouski et l’appui de PQM.net. «La configuration de la grande région de l’Est-du-Québec amène son lot de défis : l’étalement du territoire et les conditions météorologiques, entre autres, font en sorte que nous devons nous montrer créatifs et innovateurs dans notre réponse aux besoins des personnes, des familles touchées par le cancer. Les gens y trouveront non seulement de l’information pour les aider à mieux apprivoiser les impacts du cancer dans leur vie, mais également des activités qui les aideront à demeurer actifs durant la maladie et à se sentir bien entourés», explique le directeur général de l’organisme, Nelson Charette.

Le vice-président du Comité d’investissement communautaire de TELUS à Rimouski, Raymond Lacroix, a annoncé le versement d’une contribution de 14 000 $ pour la concrétisation du projet.

Les ateliers virtuels rendus accessibles via la plateforme verslemieuxetre.tv présentent de nombreux avantages. Outre le fait qu’ils sont accessibles gratuitement, à distance, en direct ou en différé, ces ateliers mettent à l’avant-plan des animateurs qualifiés, recrutés pour leur connaissance approfondie des thèmes présentés.

Les principaux thèmes abordés cet automne concerneront le yoga, la gestion de l’anxiété, la nutrition, les alternatives capillaires, l’art-thérapie et des séances d’exercices mettant l’accent sur la détente. Un outil de clavardage permettra d’adresser des questions directement aux animateurs et d’obtenir une réponse en temps réel.

Le premier évènement webdiffusé de la saison aura lieu le 4 octobre et prendra la forme d’un atelier de yoga animé par Nicole Dallaire. Adaptée aux capacités et aux réalités des personnes atteintes de cancer, l’activité – inspirée du viniyoga – proposera une série d’étirements réalisés en douceur et accompagnés d’une respiration profonde amenant la détente musculaire et mentale. Le calendrier de ces activités est disponible sur la nouvelle plateforme web verslemieuxetre.tv.