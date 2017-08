L'industrie a procédé le 11 aout au rappel de gâteaux mousse de framboises en raison de norovirus. Les consommateurs ne devraient pas consommer et les détaillants, les hôtels, les restaurants et les institutions ne devraient pas vendre, ou servir ces produits.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments recommande aux détaillants, hôtels, restaurants et les institutions de vérifier l'étiquette des emballages de gâteaux mousse de framboise ou de communiquer avec leur fournisseur afin de déterminer s'ils ont acheté le produit visé par cette mise en garde.

Ces produits pourraient aussi avoir été vendus congelés ou décongelés, ou par des employés de comptoirs de boulangerie-pâtisserie, avec ou sans étiquette ou code. Les consommateurs qui ne sont pas certains s'ils ont acheté les produits visés devraient se renseigner auprès de leur détaillant.

Marques commerciales Nom usuel Format Code(s) sur le produit CUP Michaud Mousse yogourt grec citron-framboise 650 g 1667, 1777, 1997, 2017, 2077 0 620737 001806 Jessica Gâteau mousse choco-framboises 650 g Tous les produits vendus jusqu'au 11 août 2017 inclusivement Variable Aucune Mousse framboise 35 g 17193 Variable Aucune Le gâteau le rêve 1070 g 17192 Variable Aucune Gâteau Mousse Chocolat Framboise 650 g 17185 Variable Laura Secord Gâteau Mousse Chocolat Framboise 90 g 17201 Variable Laura Secord Gâteau Mousse Chocolat Framboise 85 g 17201 Variable Laura Secord Gâteau Mousse Chocolat Framboise 485 g 17201 Variable Top Dessert Mousse saveurs assorties 725 g 17170, 17185 Variable

Si vous croyez avoir été malade après avoir consommé un produit visé par un rappel, communiquez avec votre médecin. Vérifiez si vous avez les produits visés par le rappel à la maison. Si c'est le cas, jetez-les ou rapportez-les au magasin où ils ont été achetés.

Les personnes qui ont été exposées au virus présentent généralement des symptômes dans les 24 à 48 heures qui suivent, mais les symptômes peuvent se manifester seulement 12 heures après l'exposition. Souvent, la maladie se manifeste brusquement.

Même si vous avez déjà été infecté par un norovirus, vous pouvez l'être de nouveau. Les principaux symptômes des maladies causées par un norovirus sont de la diarrhée, des vomissements (les enfants ont plus tendance à vomir que les adultes), des nausées et des crampes abdominales. D'autres symptômes inclus une faible fièvre, des maux de tête, des frissons, des douleurs musculaires et la sensation générale de fatigue. La plupart des personnes se sentent mieux après un ou deux jours, les symptômes disparaissant d'eux-mêmes, et aucun effet à long terme ne subsiste après la maladie. Les personnes infectées doivent boire beaucoup de liquides pour remplacer les fluides corporels perdus et prévenir la déshydratation. Si le cas est grave, l'administration de liquides par voie intraveineuse à l'hôpital peut être nécessaire.

Des cas de maladie associés à la consommation de ce produit ont été signalés.