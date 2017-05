Rappel de diverses marques de farines et de produits à base de farine en raison de la bactérie E. coli O121

Codes de lot qui contiennent : 6 285 SK et 2017 OC 11 6 286 SK et 2017 OC 12 6 312 SK et 2017 NO 07 6 313 SK et 2017 NO 08

Codes de lot qui contiennent : 6 286 548 et 2018 JA 12 6 287 548 et 2018 JA 13 6 299 548 et 2018 JA 25 6 300 548 et 2018 JA 26

Codes de lot qui contiennent : 6 279 548 et 2018 JA 05 6 280 548 et 2018 JA 06 6 292 548 et 2018 JA 18 6 293 548 et 2018 JA 19

Codes de lot qui contiennent : 6 278 548 et 2018 AL 04 6 279 548 et 2018 AL 05 6 280 548 et 2018 AL 06 6 296 548 et 2018 AL 22 6 297 548 et 2018 AL 23 6 298 548 et 2018 AL 24 6 310 548 et 2018 MA 05 6 311 548 et 2018 MA 06 6 319 548 et 2018 MA 14

Codes de lot qui contiennent : 6 305 548 et 2018 AL 30 6 306 548 et 2018 MA 01 6 317 548 et 2018 MA 12 6 318 548 et 2018 MA 13

Robin Hood

Farine tout usage, original

10 kg