La Guignolée du Transcontinental, une belle réussite

Le 2 décembre dernier, la population du Transcontinental a répondu généreusement à l’invitation lancée par La Petite Bouffe des Frontières, appuyée par les services incendie du Transcontinental, le Club Optimiste de Rivière-Bleue, les Chevaliers de Colomb de Rivière-Bleue conseil 4292, les Chevaliers de Colomb de St-Éleuthère conseil 13806 et la Municipalité de St-Athanase.

Plusieurs bénévoles se sont joint à ces organismes pour unir leurs efforts et réaliser une collecte de porte à porte pour amasser de nombreuses denrées non périssables et une somme de 6 927 $. Les dons ont servi à la réalisation des cuisines collectives de Noël, à la préparation des sacs de provisions ainsi qu’à des dépannages d’urgence au cours de l’année.

On remercie la population pour son accueil et sa générosité, les organismes participants et les bénévoles pour leur précieuse implication, ainsi que les généreux commanditaires.