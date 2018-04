Noël par Antoine et Xavier

Chaque jour, dans la section Noël, vous avez la chance de lire de courts textes des élèves de sixième année des classes de Étienne Michaud, Katya Ouellet et Diane Tardif de l’école Joly. À l’invitation d’Info Dimanche, les élèves se remémorent et vous racontent dans leurs mots, leurs plus beaux souvenirs de Noël.

Mon plus beau Noël

par

Antoine Viel

Il se passe le 24 décembre, chez mon grand-père, vers 17:30. Chaque année, nous dégustons une bonne fondue chinoise pour le souper. Nous, les enfants, sommes très excités, car à 19h on déballe les cadeaux. Pendant que les parents n’en finis plus nous on joue dans le salon et tout le monde à très hâte. Quand le temps est venu, la famille était heureuse. Finalement, j’ai eu une motoneige téléguidée et un avion en Lego. Vers 23h, nous partons nous coucher chez nous. Le 25 décembre au matin je me lève à 9h tout le monde déjeune à 10h on déballe nos cadeaux de Noël. À chaque matin du 25, on a mal calculé le temps et le monde commence à arriver pour le brunch du midi avec nos tantes et nos oncles. Je trouve que Noël est une fête à fêter, car tout le monde trouve sa place et ses amusants.

Mon plus beau Noël!

par

Xavier Wouters

Le plus beau cadeau que j’ai reçu est mon chien Rocky. J’ai fêté avec mon père, ma mère et mes deux frères aînés. Pour qu’une personne déballe un de ses cadeaux, nous avons lancé un dé et la personne qui avait le plus grand nombre venait avec un de ses cadeaux et le déballait. Nous avons filmé la personne quand elle déballait son cadeau. Mes grands-parents qui habitent en Belgique ont envoyé de l’argent et cela a servi pour acheter mon chien et ma Xbox One. Mon frère m’avait acheté un jeu d’une de mes séries favorites. Cette fête de Noël était la plus merveilleuse que j’ai connue depuis que je suis né.