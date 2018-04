Noël par Agathe, Manon et Dylan

Chaque jour, dans la section Noël, vous avez la chance de lire de courts textes des élèves de sixième année des classes de Étienne Michaud, Katya Ouellet et Diane Tardif de l’école Joly. À l’invitation d’Info Dimanche, les élèves se remémorent et vous racontent dans leurs mots, leurs plus beaux souvenirs de Noël.

Bonne lecture !

Mon plus beau Noël

par

Agathe Tardif-Grenier

Mon plus beau Noël est quand ma grand-maman nous a tous invités à la salle municipale de Saint-Alexandre. Elle nous a accueillis avec joie. Une fois que tout le monde de la famille est arrivé, les enfants sont allés jouer dehors. Nous nous sommes construit une glissade et nous avons glissé. Dehors, les éclairages étaient pleins de lumières de Noël. Un peu après, les adultes sont sortis pour faire une bataille de boules de neige. C'était vraiment amusant! Une fois que tout le monde était mouillé, nous sommes rentrés pour manger le souper. Le souper était délicieux: des saucisses entourées de bacon, du poulet, de la dinde et des viandes à fondue chinoise. Le dessert était de la salade de fruits avec du chocolat dessus. C'était vraiment très bon ! Les décorations étaient de beaux sapins de Noël avec beaucoup de cadeaux en dessous, des guirlandes de toutes les couleurs, des boules disco et de la musique pour une petite ambiance. Ensuite, toute la famille s'est assise autour du sapin et on a commencé à déballer les cadeaux. L'odeur des sapins sentait si bon! C'est le plus beau Noël de ma vie!

Si c’est moi qui décidais, voici ce que je ferais pour Noël

par

Manon Timant

Pour Noël, je retournerais à Paris avec ma famille. Nous irions monter dans la tour Eiffel, et j’inviterais Agathe. Nous irions dans un des meilleurs restaurants français: le Cappiello. Ce restaurant est moderne et les prix ne sont pas très chers pour leur savoureuse cuisine. En plus, ils sont toujours parfaits pour le décor des fêtes! Après, nous retournerions dans la maison de mes grands-parents et nous décorerions le sapin de Noël et la maison. Dans ma famille, nous recevons toujours nos cadeaux le 24 au soir. Après les cadeaux, nous irions tout en haut de la tour Eiffel pour observer les étoiles. Le soir, même après être allés voir les étoiles, nous irions faire une traversée dans un luxueux bateau. Pour Noël, j'aimerais avoir le plus beau des cadeaux, comme un hoverboard, un appareil photo de qualité, un ordinateur portable et une jolie photo de cheval pour mettre dans ma chambre. Ce serait vraiment un Noël de rêve.

Mon Noël idéal

par

Dylan Viel Deschamps

Aujourd’hui, en ce 25 décembre 2017, je vais vous présenter ce que je ferais si c'était moi qui décidais ce que l'on ferait pour Noël. Premièrement, le repas serait préparé par moi. Ce serait mon repas préféré: du Kraft Dinner! De plus, je connais la recette de Kraft Dinner, la meilleure au monde, celle qui pourrait être servie dans les restaurants de haute qualité. Je vais la faire tout seul sans l’aide de personne. Même ma mère qui n’aime pas du tout la recette traditionnelle de Kraft Dinner adore la mienne.

Mais, bien évidemment, je préparerais Noël, mais c’est quand même moi qui recevrais les cadeaux! Comme cadeaux, je demanderais soit un hoverboard, une carte Xbox Live d'un mois, trois mois ou un an, Watch Dogs 2 ou de l’argent. Il y aurait des décorations partout : des ballons remplis d’hélium, des bandes avec les écritures «Joyeux Noël» dessus. Maintenant, je vais vous parler du sapin de Noël. Il y aurait des boules de Noël de toutes les couleurs et d'autres décorations variées. Les plus jeunes enfants laisseraient la sorte de biscuit de leur choix pour le père Noël. Ce soir-là, ma grand-mère ferait semblant d'appeler le père Noël. Pendant ce temps, ce serait ma mère qui se déguiserait en père Noël. Elle mettrait les cadeaux sous le sapin. Elle mangerait les biscuits et repartirait. Ceci se passerait lorsque tout le monde serait couché. Ce serait un Noël magnifique.