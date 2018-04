Noël par Jean-Bernard, Cédric et Élisa-Maude

Chaque jour, dans la section NOËL, vous avez la chance de lire de courts textes des élèves de sixième année des classes de Étienne Michaud, Katya Ouellet et Diane Tardif de l’école Joly. À l’invitation d’Info Dimanche, les élèves se remémorent et vous racontent dans leurs mots, leurs plus beaux souvenirs de Noël.

Bonne lecture !

Mon plus beau Noël

par

Jean-Bernard Saucier

C’était le matin de Noël. Je me suis levé de mon lit et j’ai tout de suite couru jusqu’au sapin pour voir les cadeaux qui étaient en dessous de celui-ci. Il y en avait des tonnes et des tonnes. J’essayais de deviner ce qu’il y avait à l’intérieur de ces présents, mais n’ayant pas le temps de m’éterniser là-dessus, je suis allé manger mon délicieux déjeuner préparé par ma tendre mamie.

Mon déjeuner étant fini, mon papi et moi sommes allés prendre une petite marche pour laisser le temps à ma sœur et ma mamie de cuisiner notre savoureux repas des fêtes que nous allions déguster après l’ouverture des cadeaux.

Lorsque mon papi et moi sommes revenus, le repas était prêt. Puisque nous nous sommes levés tard et que nous avions déjeuné aussi très tard, nous n’avions pas dîné.

Le soir venu, nous avons déballé nos cadeaux et j’ai eu un iPod 6.

C’était mon plus beau Noël!

Mon Noël

par

Cédric Tremblay

Notre Noël ressemble à celui d’autres familles, mais nous le vivons chacun à notre manière. Noël, c’est souvent à ce moment que les enfants retrouvent des membres de la famille qu’ils n’ont pas vus depuis longtemps ou parfois même qu’ils n’ont jamais rencontrés. Aussi, on revoit des personnes qui viennent de loin. À Noël, on se fait parfois des blagues. Tu peux recevoir un cadeau nul comme une bûche de bois, une orange ou un vieux jouet usagé auquel il manque des pièces et que tu ne toucheras jamais. Noël, c’est le moment de l’année où certains prennent dix livres en trois jours. Noël, c’est aussi une période où l’on ne voit que des photos de sapins sur Facebook.

Noël vient avec le froid. Les enfants sont heureux et les adultes aussi. Chez nous, on fête Noël dans l’auberge de mes parents pour avoir de la place pour recevoir de la famille à coucher et partager un bon déjeuner tous ensemble le lendemain matin. Peu avant, la veille de Noël, nous nous offrons nos cadeaux, souvent des chocolats.

Nos traditions, vous vous demandez? Nous organisons un mini tournoi à NHL 2017 et jouons avec ceux qui veulent y participer. Aussi, nous mangeons une délicieuse tourtière !

Si c’est moi qui décidais, voici ce que je ferais pour Noël

par

Élisa-Maude Tremblay

Bonjour, mon nom est Élisa-Maude Tremblay, j’ai 11 ans et je suis dans la classe de Mme Diane. Aujourd’hui, je vais vous raconter ce que je ferais si c’était moi qui choisissais mon Noël de A à Z.

Premièrement, je passerais Noël avec ma cousine, mon oncle et ma tante de Vancouver, mes grands-parents de Chicoutimi, ma sœur, ma mère et mon père. Nous passerions Noël dans un pays chaud comme Cuba ou en Floride. Nous nous louerions une chambre dans un hôtel avec spa et piscine. Chaque famille aurait sa chambre, mais il y aurait des portes que l‘on peut barrer ou débarrer pour se rendre d’une chambre à l’autre. Ensuite, on décorerait nos chambres pour se mettre dans l’ambiance de Noël. Le 24 décembre, vers minuit, on ferait un échange de cadeaux. Pour finir notre belle soirée, on souperait tous ensemble. On mangerait plusieurs petits plats et un gros gâteau au chocolat pour le dessert. Ce serait mon plus beau Noël.

Merci.