Noël par Loghann, Jérémy et Deven

Chaque jour, dans la section NOËL, vous avez la chance de lire de courts textes des élèves de sixième année des classes de Étienne Michaud, Katya Ouellet et Diane Tardif de l’école Joly. À l’invitation d’Info Dimanche, les élèves se remémorent et vous racontent dans leurs mots, leurs plus beaux souvenirs de Noël.

Bonne lecture !

Mon plus beau Noël!

par

Loghann Pomerleau

Je m’appelle Loghann Pomerleau. Mon plus beau Noël s’est passé l’année dernière avec toute ma famille, chez ma grand-mère.

Le 24 décembre à 17h30, on arrive chez ma grand-mère Lise. Elle a le grand sourire au visage et elle était SUPER belle en plus. Elle adore Noël. Chez elle, il avait un énorme sapin avec plein de décorations et de cadeaux. Vient ensuite le moment de manger le délicieux poulet que mamie avait préparé. Après, on a mangé le dessert, une bûche de Noël. Les cadeaux étaient nombreux, gros, petits, larges, beaux et pleins de couleurs. Ce Noël-là, on est parti à minuit. Mon deuxième Noël amusant était en Floride avec mes cousines et leurs parents. On avait loué une grande maison. Il y avait une plage très proche alors on est allé à la plage, on s’est baigné et le plus amusant, on a ramassé des coquillages et des dents de requin! Le soir, on a attrapé des lézards qu’on a surnommés Rico et Max. Enfin, on est allé manger au restaurant et on a déballé nos cadeaux.

Je voulais juste vous dire que Noël, c’est merveilleux, surtout pour voir les gens que j’aime!

Mon plus beau Noël

par

Jérémy Santerre

J’aime Noël, car c’est la période où la famille vient fêter et déballer des cadeaux. Mes parents m’avaient dit que mon cadeau était un disque antistress de feu de foyer et un balai pour faire le ménage. Je ne les croyais pas vraiment. J’ai eu PS3 avec le fusil Dualchoc et deux manettes. On a mangé du pâté au poulet qui était délicieusement cuisiné par ma grand-mère. Nous avons aussi mangé des « oreilles de christ » très salées. On était dans la maison tellement bien décorée de ma grand-mère. Le sapin scintillait avec toutes ces belles lumières. Après avoir déballé les cadeaux, nous avons joué à des jeux vidéo.

Mon plus beau Noël

par

Deven Trépanier

J’étais avec toute ma famille maternelle. On s’est retrouvé chez ma grand-mère, à St-Hubert, pour fêter Noël. On a soupé en famille. C’était un buffet avec plein de nourriture. Tout le monde avait cuisiné un plat et ma grand-mère avait complété. Vu qu’on est nombreux, il y a deux tables alignées une à côté de l’autre. J’imagine que ma grand-mère était contente de nous voir tous réunis. Mon grand-père, lui, parle toujours avec mon oncle Maxime ou avec Marco, l’amoureux de ma tante Édith. Ma mère, elle, parle à ses sœurs, Mélissa, Édith et Geneviève. Par la suite, on déballe les cadeaux, ce qui est le plus beau moment selon moi. On voit les cadeaux des cousines. Le cadeau dont je me souviens le plus, c’était une boîte de cartes Pokemon offerte par ma mère. Je suis content de revoir ma famille à Noël.