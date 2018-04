Noël par Marie-Soleil, Béatrice et Mégane

Chaque jour, dans la section NOËL, vous avez la chance de lire de courts textes des élèves de sixième année des classes de Étienne Michaud, Katya Ouellet et Diane Tardif de l’école Joly. À l’invitation d’Info Dimanche, les élèves se remémorent et vous racontent dans leurs mots, leurs plus beaux souvenirs de Noël.

Bonne lecture !

Je vais vous parler de mon plus beau Noël

par

Marie-Soleil Nadeau

Mon nom est Marie-Soleil et je vais parler de mon plus beau Noël avec ma famille. Ça va arriver cette année, car ma famille et moi irons à New York. Nous ferons cinq heures de route pour aller à Montréal. Ensuite, nous allons dormir chez mes petits cousins à Montréal. Le lendemain, nous repartirons vers les douanes à 45 minutes de chez mes cousins. Arrivés aux douanes, nous allons nous faire fouiller et nous serons ensuite rendus aux États-Unis pour encore six heures de route. Maintenant, arrivés à New York, nous allons faire des boutiques. Nous allons nous rendre à notre hôtel, et nous allons nous installer dans notre chambre.

Le lendemain, nous allons surement aller visiter le Madison Square Garden, l’aréna des Rangers de New York. Ensuite, j’aimerais aller visiter les boutiques M&M, Lego, la bibliothèque municipale, le Musée de cire, Central Park, le musée des tours jumelles, etc. Bref, voici mon Noël cette année avec mon frère Christophe, ma mère Jenny, mon père Dominic et moi.

Mon Noël préféré

par

Béatrice Proulx

Mon Noël préféré était en 2015, j’étais au parc du Mont-Citadelle. Presque toute ma famille était réunie pour célébrer ce fabuleux évènement. Quand je suis avec ma cousine de mon âge Rébecca, on ne peut pas s’empêcher de danser. On avait donc préparé une chorégraphie. Après l'avoir montrée à toute la famille, mon frère Edouard nous avait lancé un défi qui était d'en chorégraphier une autre pour le soir. Alors, on avait donc du pain sur la planche vu qu'on avait accepté son défi. Au mont Citadelle, on a fait plusieurs activités comme: de la glissade qui se terminait sur un lac, du hockey et plein d'autres amusements en famille. Nous sommes restés deux jours là-bas. J'ai bien aimé mon petit voyage pour Noël pas juste parce que j'étais avec ma famille, mais aussi parce que ce mont est fantastique. Je vous le conseille fortement pour vos prochaines vacances!

Je vais vous présenter mon plus beau Noël

par

Mégane St-Jean

Avant Noël, un petit lutin vient me rendre visite. Il fait tout plein de tours malgré sa grandeur. Chaque après-midi, quand je reviens de l’école, je le vois toujours accroché à une branche du sapin.

Le 25 décembre au matin, ma sœur et moi déballons les cadeaux qui sont dans nos bas de Noël chez ma mère. Après, on va se préparer en mettant les robes que notre mère nous a achetées spécialement pour Noël. Ensuite, ma mère, ma soeur et moi allons chez ma grand-maman et c'est là qu’on célèbre Noël.

Ma grand-mère fait toujours un sapin et elle met souvent des autocollants de Noël dans les vitres. Ma grand-maman adore Noël je crois même que c'est sa fête préférée. Le soir venu, tout le monde est dans le salon sauf ma mère, mon beau-père, ma grand-maman et plein d'autres. Ils vont préparer le repas qui contient de la salade, du fromage, des petites viandes, etc. Nous déballons d'autres cadeaux en même temps. Le soir, on fait plein de jeux différents. On va se coucher vers 1h ou 2h du matin.