Noël par Meghan, Jolène et Antoine

Chaque jour, dans la section NOËL, vous avez la chance de lire de courts textes des élèves de sixième année des classes de Étienne Michaud, Katya Ouellet et Diane Tardif de l’école Joly. À l’invitation d’Info Dimanche, les élèves se remémorent et vous racontent dans leurs mots, leurs plus beaux souvenirs de Noël.

Bonne lecture !

Le meilleur Noël

par

Meghan Pineault

Mon meilleur Noël est celui de l’année dernière. Pourquoi celui de l’an dernier, parce que j’ai eu beaucoup plus de cadeaux que d’habitude. Dans mes cadeaux, il y avait des vêtements, des cartes Pokémon et des jeux de société. À chaque réveillon de Noël, je vais chez ma grand-mère qui s’appelle Francine. Toute la famille du côté de ma mère vient fêter Noël. Chaque Noël, on mange du rôti de bœuf, des coquilles Saint-Jacques et un très bon gâteau aux noisettes. C’est mon papi qui se déguise en père Noël. Nous fêtons la nuit du 24 décembre.

Mon Noël de rêve

par

Jolène Plourde

Coucou! Je m’appelle Jolène et j’ai onze ans. Si je pouvais décider ce que ma famille et moi pourrions faire à Noël, ça serait sûrement d’avoir toute la famille réunie. Ça fait longtemps que je ne vois plus la tante et l’oncle de ma mère à Noël. Je les vois très peu souvent. Deuxièmement, je voudrais rencontrer mes amis des États-Unis. C’est un peu triste que je puisse seulement parler avec eux sur mon ordinateur. Finalement, j’aimerais qu’on puisse faire des concours de blagues ou des jeux tous ensemble. Ça rajouterait un peu de « punch » à la fête. C’est sur cela que je vous laisse.

Mon plus beau Noël

par

Antoine Roberge

Bonjour à tous,

Mon nom est Antoine Roberge, j’ai 11 ans et je suis en sixième année à l’école Joly. Si vous êtes en train de lire cette histoire, ça veut aussi dire que vous êtes en train de lire le meilleur journal au monde. Dans ce court texte, je vous parlerai de mon plus beau Noël à vie.

En premier lieu, ce magnifique Noël se passait le 25 décembre 2016 à St-Arsène. Avant même d’arriver chez mon parrain, je savais que ce serait un de mes Noëls préférés, car lui et sa conjointe font de très bons petits plats comme de la dinde, des bretzels, des minuscules saucisses, etc. Ce Noël était « cool », car j’ai reçu plusieurs cadeaux et c’était un premier Noël avec ma petite sœur. Aussi, nous avons chanté des chansons, nous avons dansé et nous avons bien ri.

Bonne journée et bon Noël.