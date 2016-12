Une précieuse soirée pour Marc-Olivier d’Amour

Membre des 3L de Rivière-du-Loup depuis la saison 2012-2013, Marc-Olivier D'Amour est adoré des partisans, notamment par son intensité et ses qualités offensives. Le valeureux numéro 10 a accepté de nous confier pour quelle raison Noël est un évènement spécial.

«Pour moi, tous les Noël sont aussi beaux les uns que les autres. Noël chez moi est synonyme de rencontres avec la famille et de «bonne bouffe». À chaque année, nous visitons un membre de la famille et nous jouons à des jeux. C’est le moment parfait pour jaser des choses qu'on met de côté parfois par manque de temps durant l’année. Soyons honnête, ma vie, comme celle de nombreux Québécois, est très chargée, surtout avec le boulot en semaine et le hockey la fin de semaine. La famille doit souvent passer en deuxième malheureusement et c'est pour cette raison que durant le temps des Fêtes, j'essaie de passer le plus de temps de qualité possible avec la famille. C’est toujours très agréable et cela fait de très beaux souvenirs.»