Christiane Plamondon, fée des étoiles

Christiane Plamondon a accepté avec plaisir de se prêter au jeu et de raconter l’un de ses plus beaux souvenirs de Noël. Elle est la propriétaire de Conseillère SST, en constante évolution depuis 7 ans, et maintenant actionnaire de l’entreprise de son conjoint, Animation de l’Est, qui a triplé son chiffre d’affaires.

«Mon meilleur souvenir de Noël remonte à quand j’étais adolescente chez mes grands-parents, à Rivière-du-Loup. Il y avait un Père Noël qui venait à chaque année. J’étais de cinq ans l’ainée de mes cousins, alors j’ai joué le jeu. Mon père et moi avons prétexté avoir une urgence au travail pour nous éclipser et nous déguiser, pour faire plaisir aux enfants.

J’ai mis l’ancienne robe de mariée de ma tante, afin de me transformer en Fée des étoiles, et mon père était dans le rôle du père Noël. On s’est cachés dans la cave pour s’habiller. Les plus petits trouvaient dommage que je ne puisse pas voir la Fée des étoiles, ils disaient qu’elle me ressemblait vraiment beaucoup ! Ils n’ont jamais compris que c’était moi, même si je n’avais aucun maquillage. C’est la magie de Noël qui a opéré. On retournait dans la cave après, et on revenait comme par magie dans la maison. À bien y penser, ce n’était pas très subtil, mais ils n’y ont vu que du feu.»