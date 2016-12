Mon plus beau souvenir de Noël: l'intégrale

Depuis le 2 décembre, dans la section NOËL, vous avez eu la chance de lire de courts textes des élèves de sixième année des classes de Marie-Pier Michaud, Katya Ouellet et Diane Tardif de l’école Joly. À l’invitation d’Info Dimanche, les élèves se sont remémorés, et vous ont raconté dans leurs mots, leurs plus beaux souvenirs de Noël.

Aujourd'hui, nous vous proposons en rafale tous les textes publiés, réunis en une seule page. Info Dimanche tient à remercier l'école Joly, sa direction, les enseignantes et particulièrement les élèves, merci.

Bonne lecture !

Mon meilleur souvenir de Noël

William Arbour

Mon plus beau souvenir se passait le 24 décembre chez mes grands-parents en Gaspésie. On venait d’arriver, tard dans la soirée, le 23 décembre, comme à toutes les années. Il fallait qu'on aille se coucher, car le lendemain, on était déjà le 24! En ce beau matin, il y avait juste une petite neige qui tombait, je me lève et vais déjeuner. J’ai hâte à ce soir pour voir si le cadeau que j’ai demandé au père Noël sera bien celui qui se retrouvera dans une des grosses boîtes. Il est venu le temps de souper, mon frère et moi mangeons à toute vitesse pour enfin aller déballer nos cadeaux. Après ce magnifique souper, nous pouvons enfin vivre ce moment que j'attendais depuis si longtemps! J’avais demandé, au gros monsieur barbu, que mon père arrive pour le réveillon… je regarde par la vitre et qui vois-je arriver? Mon père! J’ai passé une si belle soirée. Sans lui, ça n’aurait pas été pareil.



Mon plus beau souvenir de Noël

Christian Beaudry

Je m’appelle Christian Beaudry et je vais vous parler de mon Noël préféré. Ça s’est passé l’année passée, car on était à Québec chez mes cousins. Ceux-ci sont drôles et je les aime beaucoup. Comme activité, on est allé jouer au rayon laser et c’est pour cela que c’est mon Noël préféré.

En plus du laser, nous avons mangé un excellent repas. Notre dessert était de la buche de Noël et le repas était de la dinde. J’ai trois cousins et ils sont rigolos. On s`amuse bien tout le temps et aussi, c’est moi qui ai joué le rôle du père Noël pour les plus jeunes. Aussi, Québec, c’est très beau.



Mon plus beau souvenir de Noël

Roxanne Bouchard

J’étais chez ma grand-mère, le soir du réveillon. Ma grand-mère et ma tante avaient préparé le souper. Ce soir-là, il y avait de la dinde, de la salade, des légumes, des patates et comme dessert, il y avait de la bûche de Noël. Il y avait une grande table pour les adultes dans la cuisine et une plus petite table pour mon frère, mon cousin et ma cousine et moi. Nous avons mangé dans le salon pour regarder la télévision. Nous, les enfants, nous n’attendions que les cadeaux. Quand les adultes ont fini de manger, on a enfin déballé nos cadeaux! Moi, j’ai eu un DS, une boîte pour ranger mes bijoux, une poupée à coiffer et des cartes-cadeaux. Après, nous sommes allés chez une autre tante pour passer le reste de la soirée en écoutant de la musique. À 19 heures, le père Noël passait de nouveau et nous donnait des cadeaux. Moi, c’était un lecteur MP3. J’ai adoré ma soirée.

Mon plus beau souvenir de Noël

Paul Bernardon

Mon plus beau souvenir de Noël, c’est lorsque mes grands-parents sont venus l’an dernier. Ils ne sont pas seulement venus l’année dernière, ils viennent souvent pour fêter Noël avec nous. C’est mon plus beau souvenir de Noël parce qu’ils viennent de France et qu’ils nous ont donné un cadeau. Nous avons joué ensemble du mois de décembre jusqu’au mois de janvier 2016. Si c’est le Noël le plus inoubliable pour moi, c’est parce qu’on se parle seulement au téléphone. Ils vont sûrement revenir cette année pour fêter Noël avec nous. Ce que j’aime le plus lorsqu’ils sont là, c’est quand nous sommes tous ensemble. Voilà, c’est ça mon plus beau souvenir de Noël.

Mon plus beau souvenir de Noël

Jean-Philippe Bérubé



Mon plus beau souvenir de Noël c’est quand j’avais peut-être six ou sept ans. À ce Noël, j’ai reçu une grosse voiture téléguidée. C’était un camion. Ma sœur et moi, nous nous amusions à mettre plein de toutous dessus. À ce Noël, j’étais avec ma mère, mon père, ma mamie, mon papi, mon frère et ma sœur. Ma mamie m’avait acheté une grosse voiture en Lego. Aussi, je suis allé chez ma grand-mère, une autre journée, et j’ai eu un livre sur le monde et d’autres cadeaux comme le bureau des policiers en Lego. Nous sommes revenus chez moi très tard et je me suis couché à trois heures du matin. Voici mon plus beau Noël.

Mon plus beau souvenir de Noël

Alexis Bouchard

Bonjour, je m’appelle Alexis et mon plus beau souvenir de Noël s’est passé quand j’avais 5 ou 6 ans et que le père Noël est venu chez ma grand-mère me donner mes cadeaux. C’était un moment inoubliable, car c’était la première fois que le père Noël me donnait un cadeau en personne. Aussi, c’était magique parce que dans ce temps-là, je croyais au père Noël, mais maintenant je ne crois plus en lui. Je me souviens qu’il m’avait donné un dinosaure électronique qui parle et qui marche. Ce sont mes plus beaux souvenirs de Noël.

Mon plus beau souvenir de Noël

Xavier Paradis

Mon plus beau souvenir de Noël c’est mon Noël de l’année dernière. Nous, c’est-à-dire moi, ma sœur, ma mère, ma grand-mère, mon grand-père, ma tante et mes deux petits cousins parlions et nous mangions puis un membre de ma famille déguisé en père Noël est venu chez ma grand-mère où nous fêtions Noël. Il était venu distribuer nos cadeaux. C’est mon plus beau souvenir de Noël parce que j’ai adoré voir l’éclat dans les yeux de mes petits cousins quand ils déballaient leurs cadeaux. C’était magique.

Mon plus beau souvenir de Noël

Édouard Doré-Lepage

Il y a trois ans, je vivais mon plus beau Noël. Je fêtais chez ma tante Dany et mon oncle Steeve. Il y avait toute ma famille du côté de ma mère donc mon cousin, mes tantes, mes oncles, mes grands-parents et ma famille. Pour commencer, nous étions tous réunis dans le salon pour voir des vidéos qui mettaient en vedette mon frère, ma sœur, mon cousin et moi lors d’une pièce de théâtre à l’église quand j’avais trois ans. Je jouais le rôle d’un mouton. Ensuite, nous avons mangé du jambon pour le souper. Pour finir, nous avons déballé les cadeaux et c’est là que j’ai eu le cadeau tant espéré : une Xbox One. J’étais super content et je l’utilise encore aujourd’hui.

Mon plus beau souvenir de Noël!

Élise Ouellet

Il y a un an j’ai vécu mon plus beau Noël. Cette année-là, j’ai déballé les plus BEAUX cadeaux de ma VIE. J’ai reçu une tablette électronique Samsung galaxie Tab 3 Lite, des gants de hockey, un bâton de hockey et des nouveaux patins. Ensuite, nous sommes allés manger des grosses nouilles aux légumes et au persil. Après le souper, le Père Noël est venu nous rendre visite et tous les enfants sont venus s’assoir sur ses genoux lorsqu’il nommait leur nom. Pour finir, une de mes tantes a apporté du maïs pour faire des dessins. Nous n’avions qu’à tremper le maïs et le coller sur la feuille et il tenait seul. C’était vraiment le plus beau Noël de ma VIE.

Mon meilleur souvenir de Noël

Marie-Soleil Boucher

Ce souvenir de Noël se passait chez ma grand-mère à Saint-Épiphane vers 21 h. La musique était peu présente, mais l’ambiance y était. Nous étions le 24 décembre, LE réveillon de Noël. Nous mangions la fameuse tourtière de grand-maman en donnant des nouvelles à nos proches lointains. Le temps passait trop vite, malheureusement. Les douze coups sonnèrent. Il était temps de déballer les cadeaux! Toute la famille se rua au salon, tous étaient contents de voir la réaction des personnes qui déballent leurs cadeaux. J’étais tellement contente d’ouvrir mes présents! Mes parents, cousins, oncles, tantes, grands-parents se réjouissaient en voyant les étincelles dans mes yeux quand j’ouvrais mes cadeaux. Ma raison de ce beau Noël est simple, la magie! Environ à 2 h du matin, nous sommes partis dormir à la maison, en se remémorent les cadeaux qui nous ont le plus fait sourire.

Mon plus beau souvenir de Noël

Maély Bourgoin

Je vais vous raconter mon meilleur Noël. Nous étions le 24 décembre. Ma famille arrivait avec beaucoup de cadeaux. Je me demandais à qui tous ces cadeaux iraient. Ma mère a préparé un bon repas avec de bons gâteaux. Quand c’était l’heure de déballer les cadeaux, tout le monde est monté sauf moi. Quand je suis montée, il y avait un gros coffre dans le salon. Je me demandais ce qu’il pouvait bien contenir. Ma tante m’a dit de cogner dessus jusqu’à ce que le coffre ouvre tout seul. Mon cousin Adam s’y était caché avec un klaxon. J’ai sursauté. Ensuite, nous avons déballé les cadeaux. J’ai été extrêmement gâtée par toute ma famille. Nous avons écouté de la musique de Noël et joué à plusieurs jeux drôles. . J’ai eu beaucoup de plaisir avec ma famille que j’adore.

Mon meilleur souvenir de Noël

Émeric D’Auteuil

C'était une très belle journée de Noël et il faisait très beau dehors. Alors, mon père a dit que nous pourrions faire un buffet de Noël au chalet. On s’est mis à cuisiner des saucisses des ailes de poulet, de la salade, etc. Après, moi, j’ai pensé à construire une énorme glissade dans le bois. Mon père a accepté mon idée et toute la famille s’est mise au travail. Une fois que la glissade terminée, il faisait un peu noir, alors on a allumé des flambeaux. Je vous dis que nous glissions très vite avec nos traîneaux. Après cette activité extérieure, nous sommes allés manger au chalet et c’était très délicieux. C’est mon plus beau Noël, car j’ai trouvé cela amusant!

Mon plus beau Noël

Mégane Daris

Mon meilleur Noël est celui de l’an dernier. Ma mère travaillait cette nuit-là, mais elle avait promis de nous réveiller quand elle allait revenir tard dans la nuit pour que mon frère et moi puissions déballer nos cadeaux. À minuit, quand ma mère est enfin arrivée, mon père est venu nous réveiller. Ensuite, nous sommes descendus au sous-sol. C’est à cet instant que mes parents m’ont informée qu’au mois de février, nous partirions pour le Mexique. J’étais folle de joie. Pour la deuxième fois de ma vie, j’allais reprendre l’avion. J’espère que cette année encore, un autre voyage m’attend. Peut-être le Maroc ou la Floride. J’ai tellement hâte à Noël!!!



Mon souvenir préféré de Noël

Kim Després

J’avais presque cinq ans et c’était le vingt-quatre décembre. Mes voisins et moi glissions dans la neige. Nous n’avions pas glissé du bon côté et je me suis fait mal à la cheville. Une chance que la mère de mon ami était médecin. Nous sommes allés à l’hôpital et ensuite, nous sommes revenus chez nous pour fêter Noël. Je me souviens que nous étions tous chez moi. Il y avait mes deux grands-pères ainsi que mes grands-mères, donc toute ma famille, mes parents, ma sœur, mes oncles, ma tante et mon cousin étaient là. Pour le souper, nous avions mangé de la dinde que ma grand-mère Michaud avait préparée la veille. Après le souper, nous avons déballé les cadeaux. Le plus beau cadeau que j’avais eu est un trampoline.

Mon plus beau Noël

Léa Dubé

C’était quand j’avais sept ou huit ans et que toute ma famille était réunie. Il y avait mes parents, mes cousins, ma tante et mon oncle. Il y avait aussi, sur la table, une buche en chocolat. MIAM! Il était 11 heures, c’était le temps d’aller se coucher, alors nous sommes montés pour aller dormir, mais nous n’étions pas capables. Nous étions trop excités et affamés. Environ 30 minutes plus tard, ma mère est venue nous dire de descendre, car le souper était prêt. Le père Noël était passé… Yé! Nous sommes allés nous assoir à la table pour manger.

Mon plus beau souvenir de Noël

Florence Gagnon

Mon plus beau souvenir de Noël s’est passé il y a cinq ans. C’était la veille de Noël. Nous venions de nous de nous réveiller. À cette époque, je croyais dur comme fer que le Père Noël existait. Alors, mon père, pour ne pas me faire de peine, m’a fait croire que le Père Noël avait apporté nos cadeaux à l’avance puisque nous partions dans le sud la journée même. Alors, mon père, avec son imagination légendaire, m’a dit que c’était une livraison express. Comme cadeaux j’ai eu plein de grandes et de petites poupées. Mes sœurs, elles ont reçu un iPod, moi ça ne m’intéressait pas, j’aimais mieux mes poupées. Ensuite, nous sommes tous allés nous préparer pour partir à Québec. Arrivés à Québec, nous sommes allés nous installer dans un hôtel. Le lendemain (le jour de Noël) à environ 4h00 du matin, très fatigué, nous nous rendions à l’aéroport. Arrivée au Mexique, j’ai tout de suite su que ça allait être l’un des plus beaux Noël de ma vie!

Mon plus beau souvenir de Noël

Jacob Ouellet

C’était le 24 décembre 2015, comme chaque année, nous étions chez mes grands-parents à Ste-Françoise. Mes grands-parents avaient décoré la maison avec un beau sapin. Il y avait ma famille, mes grands-parents et le parrain de mon frère. Nous sommes allés à la messe vers 11hrs et ensuite, nous avons déballé les cadeaux. J’étais très content et surpris puisque j’ai reçu une console Xbox One. Dès que j’ai réussi à le déballer, j’ai branché la console dans le but de jouer immédiatement. J’ai fait les mises à jour et je me suis longuement amusé.



Mon plus beau souvenir de Noël

Jean-Simon Lizotte

Je me rappelle très bien de mon Noël 2011. J’étais avec ma famille qui est constituée de mon parrain, ma marraine mes deux cousins, mon père, ma mère, ma grand-mère et mon oncle. Nous passions une soirée formidable chez ma marraine. Le cadeau que je désirais le plus au monde c’était la Xbox 360. Lorsque mes parents m’ont annoncé que c’était à mon tour de déballer les cadeaux, j’étais très emballé. Au début, je déballais des jeux de société et j’ai vite aperçu un cadeau plus gros que les autres. Je croyais que c’était ma Xbox 360 donc je décide de garder ce cadeau pour la fin. À la fin de la soirée, tout le monde était fatigué sauf moi. J’ai finalement pu découvrir mon dernier cadeau... C’était mon Xbox 360, je sautais partout, j’étais fou de joie.

Mon plus beau souvenir de Noël

Alexia Deschênes

Mon plus beau souvenir de Noël se passait chez moi, à Rivière-du-Loup. J’avais environ 6 ans. J’avais reçu une maison de poupées fabriquée par mes parents. Elle avait été cachée en dessous d’une couverture. Je demandais tout le temps : « C’est quoi ça? » Mon père me répondait: « Tu verras lorsque maman l’aura… » Mon cerveau travaillait fort pour deviner. Le jour de Noël, je voulais aller chercher une décoration que j’avais sur ma poignée de porte pour la mettre dans l’arbre de Noël. Je me suis fait dire non assez rapidement. Il se passait définitivement des choses bizarres dans ma maison. Une fois tous les cadeaux distribués, je suis allée dans ma chambre et j’ai découvert la surprise. J’étais très heureuse! Mes parents et moi, nous avons tout de suite placé les meubles dans la maison de poupées et les décorations. Je sais qu’il va se passer encore de merveilleux réveillons, mais je n’oublierai jamais ce Noël.



Mon meilleur souvenir de Noël

Zack Drapeau

Mon meilleur souvenir de Noël était il y a deux ans. J’étais avec ma famille le 25 décembre et on mangeait de la fondue. Ma sœur et moi étions excités de déballer nos cadeaux. C’est moi qui ai débuté. J’ai eu des crayons, on peut dire que j’étais déçu. Ensuite, mon père me demande de descendre au sous-sol. Je me demandais pourquoi, mais c’était parce qu’il y avait rangé les skis, bottes, bâtons et casque. À ce moment, j’ai couru en remontant et je criais : « Maman, maman, j’ai eu des skis, des bottes, de skis, un casque et des bâtons de ski. » Voilà, c’était ma plus belle soirée de Noël.

Mon meilleur souvenir de Noël

Aurélie Ducharme

Mon plus beau souvenir est quand j’ai célébré Noël avec ma grand-mère Noëlla, mon grand-papa Michel, ma maman Louise et mon papa Frédéric. On était à Rivière-du-Loup. Cela se passait le soir, pendant le réveillon de Noël. On était chez ma grand-mère au Château Grandville. Toute ma famille était joyeuse et moi, j’étais excitée trois fois plus qu’eux. On a mangé du St-Hubert et comme dessert, mon père avait fait un gâteau aux amandes avec un crémage fait avec de la crème fouettée au café. Un délice! J’avais fait des bonhommes en pâte d’amande et c’était délicieux. On avait mis un feu de foyer sur l’écran de la télévision. Pendant qu’on entendait le feu qui crépitait, il y avait des tubes de Noël. On a déballé les cadeaux, j’ai eu une ‘’Monster High’’ et c’était un garçon. J’avais fabriqué une petite grand-maman en pâte ‘’Fimo’’ et elle était très réussie. Ce Noël était tellement amusant, je m’en souviens! C’est un bon souvenir!

Mon meilleur souvenir de Noël

Michel Dubé

Bonjour, je m’appelle Michel et je vais vous parler de la meilleure soirée de Noël que j’ai passée.

C’était l’année passée, chez moi. J’ai adoré la soirée. Mon frère et moi avons bu du chocolat chaud, fait une bataille de boules de neige dehors et après, sommes allés manger de la buche au chocolat et à la crème glacée. J’ai surtout aimé un moment de cette soirée. Non pas celui où je déballe mon cadeau, mais plutôt celui où toute ma famille était rassemblée. Quand mes parents ont ouvert le cadeau que je leur ai offert, ils ont été très contents. Si petit qu’il soit, un cadeau plus petit ou plus gros, ça reste un cadeau quand même.

Mon plus beau souvenir de Noël

Xavier Dubé

Je m’appelle Xavier et je vais vous parler de mon plus beau Noël.

Mon meilleur souvenir de Noël, c’est quand je suis allé en Beauce dans mon petit chalet en bois rond lorsque j’avais environ dix ans. J’ai passé ce Noël avec ma mère et mon beau-père. Je suis allé couper l’arbre de Noël dans la forêt et c’était vraiment amusant. J’ai eu comme cadeaux des accessoires de football, des écouteurs, des souliers de football, de l’argent, un ballon de soccer et plein d’autres choses. Je me souviens aussi qu’il neigeait beaucoup. Ma mère, mon beau-père et moi avions eu de la misère à rentrer dans le chalet. Ceci est mon plus beau souvenir de Noël.

Mon plus beau souvenir de Noël

Emmy Dumont

Mon plus beau Noël à vie, c’était l’an dernier. Ça s’est passé chez ma grand-mère et toute ma famille était là, à rire dans le salon. Sous le grand sapin décoré, une montagne de cadeaux attirait le regard des gens assis autour de la bûche en chocolat. Bientôt, nous allions manger avant de déballer les présents emballés dans le papier coloré.

Plus tard dans la soirée, je me suis mise à secouer mes cadeaux afin de savoir ce qu’ils contenaient. La première surprise, ma bombe d’équitation Tipperary Equestrian, et la deuxième, un livre portant sur les chevaux et l’équitation. J’ai bien aimé voir mes proches ouvrir les cadeaux que je leur avais fabriqués. Si petits soient-ils, les membres de ma famille sont toujours contents de recevoir leurs cadeaux.

Le soir, nous allions nous amuser comme des petits fous et repartir chez nous la tête bien remplie des magnifiques souvenirs de ce joyeux Noël.

Mon plus beau souvenir de Noël

Jérémie Larochelle

Mon plus beau Noël était au chalet de mon oncle situé au Lac des Aigles. C’était le 25 décembre, j’étais avec tous mes proches et je me sentais vraiment bien. Tout le monde jouait dehors et nous avons même fabriqué un « fort » dans la neige qui était dure comme de la roche. Nous avons mangé ce soir-là du filet mignon cuit au four. Lors de cette fête de Noël, j’ai reçu une trottinette verte fluo. J’ai aussi reçu un chèque-cadeau chez pro-Nature d’un montant de 50 $. De plus, j’ai reçu trois gros romans pour faire ma lecture. Le titre de cette trilogie est Seconde terre.

Mon plus beau souvenir de Noël

Kim St-Pierre

Mon plus beau souvenir de Noël était lors d’une soirée dans une grande salle à Rivière-du-Loup avec mes grands- parents, mes cousins, mes cousines et ma famille. Pour me divertir, je dessinais avec ma cousine, je jouais aux « pichenottes », je lançais le ballon à mon petit cousin et je jouais aussi à la cachette. Pour le repas, nous avons mangé du poulet, de la pizza et avons bu du jus et des boissons gazeuses. C’est mon plus beau souvenir de Noël parce que je ne vois pas souvent mes cousins et mes cousines.



Mon plus beau souvenir de Noël

Léa Morin

Mon plus beau souvenir de Noël est lorsque j’étais petite, j’étais en deuxième année. C’était le 24 décembre au soir. Tous les adultes étaient dans la cuisine, alors que tous les enfants, dont moi étaient dans le salon. Je n’avais que huit ans, alors mes grands cousins me prenaient sur leurs épaules. Nous nous amusions beaucoup. Ma cousine elle, n’avais que six ans. Elle se nomme Loghann. Nous avons aussi déballé des cadeaux. J’avais reçu plein de belles choses. Pour souper, nous mangions des sandwichs et des petits burgers maison. J’avais adoré mon Noël.

Mon plus beau souvenir de Noël

Mésange Francoeur

Ce souvenir se passait le 24 décembre à St-Alexandre, plus précisément au Camp musical. Nous étions avec la famille Francoeur, réunie pour célébrer Noël. Il y avait mes cousines, mes parents, mes grands-parents, mes tantes et mes oncles, mes cousins, etc. Ce noël était très amusant pour les enfants parce qu’il y avait des activités durant la soirée. Nous avions couché dans les dortoirs, car habituellement, cet endroit sert de camp de vacances. Le soir, nous sommes allés à la messe de minuit. Nous, à Noël, nous avons une tradition qui est que les enfants créent une pièce de théâtre quelques semaines avant Noël. Le 25 décembre, nous avons mangé un « brunch » en famille et ensuite, nous sommes allés voir la famille de ma maman pendant la journée.

Mon meilleur souvenir de Noel

Anthony Hamelin

C’était le soir du 24 décembre, j’avais environ 8 ans, j’étais avec ma famille ce qui veut dire avec mon frère, ma mère, mon père… C’était chez ma tante qui habite à Rivière-du-Loup.

Qu’est-ce que rend ce soir-là si spécial? Devinez. J’ai reçu un cadeau de la part de mes parents qui était… un voyage à Cuba. On a aussi joué à plusieurs jeux de hockey et on a mangé de la tourtière. Pour dessert, mon arrière-grand-mère avait cuisiné ses merveilleux sucres à la crème. Ce réveillon était plaisant, même très plaisant! C’était mon meilleur souvenir parce que toute la famille était réunie. Je me sentais joyeux!

Mon plus beau souvenir de Noël

Émilie Lapointe

Mon plus beau Noël a été quand je suis allée chez ma grand-mère pour fêter le réveillon. C’était en 2013 et j’avais 8 ans. J’ai célébré le réveillon avec ma famille au complet. Il y avait un grand buffet avec tout ce que nous aimions! Mes cousines avaient fait des sculptures en pommes et en raisins. C’était très impressionnant! Les cadeaux n’abondaient pas, mais je m’en souciais peu. L’important était d’être avec ma famille! C’était magique! Juste d’être là me rendait heureuse, au point où je m’en souviens encore! Mes cousins et moi sommes allés jouer à cache-cache au deuxième étage. Ensuite, c’était l’arrivée du Père-Noël! Mes cousines étaient folles de joie! Moi, je savais que je le connaissais (hein mon oncle!). J’avais reçu une carte-cadeaux de 150$ ainsi qu’un pyjama! J’étais la personne la plus heureuse sur Terre!

Souvenir de Noël

Noémie Fontaine

Le Noël que j’ai aimé le plus, c’est celui de l’année passée quand j’avais 11 ans. Je l’ai aimé parce que je l’ai fêté deux fois, une fois avec mon père et une fois avec ma mère. Celui avec mon père était génial. Toute la famille était là avec nous et il y avait plein de cadeaux pour mon frère et moi. Mon frère avait onze cadeaux et moi j’en ai eu 16. Il y a eu quelque chose de génial pendant les vacances de Noël, la chienne de mon père a eu des bébés chiens. Il y en avait des noirs et blancs, des blancs, des beiges et un brun. Bon, maintenant, je vous laisse. Voilà mon meilleur souvenir de Noël en famille avec mon père et ma mère.

Un Noël magique

Erika Gagnon-Lemieux

Mon plus beau souvenir de Noël est celui de l’année dernière, car nous avons fait un souper chez moi avec des amis de mes parents ainsi que leurs enfants, mes amies. Après le souper, nous avons mangé une buche de Noël. J’ai eu de super beaux cadeaux comme des toutous, des vêtements et des cartes de Noël avec de beaux vœux. Il y en a un que je n’ai pas encore dit. Ça ressemble beaucoup à une planche à neige, mais, elle est en plastique et a des poignées. C’est très amusant! Après avoir déballé les cadeaux, nous avons fait plein de jeux comme des jeux de mimes et beaucoup d’autres jeux de société. Après le départ des invités, j’ai joué avec mes cadeaux. La soirée a fini tard. Voilà, c’était mon plus beau Noël.

Mon plus beau souvenir de Noël

Olivier Houle

Mon plus beau Noël a été quand on a loué un chalet. Toute la famille était là : grands-parents, oncles, tantes et cousins. Nous avons fait plein d’activités comme la raquette et des jeux d’hiver. Un soir qu’il faisait noir, nous sommes allés glisser sur des pentes de neige avec des chambres à air. À Noël, nous étions encore au chalet. Le père Noël est venu au chalet et nous avons reçu nos cadeaux. De plus, ma grand-mère a donné un sac de bonbons à chaque enfant. Le lendemain matin, je suis allé jouer au hockey avec mes cousins et mon oncle. J’espère que je vais revivre cette expérience.

Mon plus beau souvenir de Noël

Léa-Rose Gagnon

Mon plus beau souvenir de Noël c’est le 24 décembre 2014. Une journée spéciale pour moi, car toute ma famille était rassemblée! Vers 9 heures, ma famille et moi sommes allés chez ma tante Marlène et mon oncle Bruno. Il faisait froid et la neige éblouissait la lune avec ça couleur d’un blanc éclatant!

Lors de notre arrivée, mes cousins, mes cousines et moi sommes allés nous installer dans le salon. Nous avions organisé un échange de cadeaux. Donc, nous avions tous mis nos cadeaux au centre. J’avais reçu une carte cadeau à dépenser chez Tim Horton et mon frère un bol pour les céréales!!

Par la suite, tout le monde est venu nous rejoindre et nous avons commencé la distribution des cadeaux. Cette année-là, j’avais vraiment apprécié mes cadeaux et j’en avais reçu plusieurs!

Ce Noël était magique, car c’était vraiment amusant et toute ma famille était présente! De plus, je partais en voyage avec mes parents et mon frère deux jours plus tard.

Mon plus beau souvenir de Noël

Lou-Anne Côté

Le plus beau des souvenirs dont je me souviens, c’est l’an dernier. Toute la soirée avait été inoubliable. Nous avons commencé à manger et à discuter de toutes sortes de sujets. Nous parlions autant de la nourriture, que du sapin qui avait été magnifiquement décoré par ma mère. Pour nous, ce n’est qu’à minuit que nous déballons les cadeaux donc, nous avions beaucoup de temps! Souvent, nous jouons à des jeux de société, mais plusieurs faisaient comme moi, ils s’assoyaient devant le sapin en attendant le moment tant attendu.

Lorsqu’il est ENFIN minuit, nous désignons qui sera le lutin, qu’est-ce qu’un lutin dites-vous? C’est celui qui va piger un cadeau, dit qui est la personne qui l’a acheté et ensuite, il le donne. La personne en question déballe son cadeau et après, nous continuons à les distribuer.

Mon plus beau souvenir de Noël

Maïlho Boucher

Mon plus beau souvenir de Noël s’est passé lorsque j’avais 7 ou 8 ans. J’avais reçu un gros camion électrique et une géante auto téléguidée rouge. J’avais beaucoup de cadeaux dans ce temps-là. Nous avions mangé du macaroni au fromage. J’étais avec ma mère, mon vrai père, mes frères et mes sœurs. C’est mon plus beau souvenir de Noël parce que c’était l’année où j’ai eu le plus de cadeaux et reçu le plus d’amour de ma famille jusqu’à la séparation de mes parents pas longtemps après. Lorsque tous les cadeaux étaient déballés, nous relaxions dans notre salon en jouant avec nos nouveaux jeux.

Mon plus beau souvenir de Noël

Benjamin Matos

Pour commencer, c’était le matin de Noël. Mon meilleur souvenir de Noël se déroulait à mon chalet et toute ma famille était présente. Mon chalet est au bord de l’eau et il est fait en bois. Pendant la soirée, j’ai reçu plusieurs cadeaux, mais celui que j'ai aimé le plus, c’est mon iPod, car ça faisait longtemps que j’en voulais un. On a mangé de la bûche de Noël. Je vais me souvenir de ce soir-là toute ma vie, car je ressens les mêmes sentiments encore. J’ai aimé cette soirée, car j’étais entouré de toute ma famille.

Mon plus beau souvenir de Noël

Alexis Mayer

Je me rappelle ce soir de Noël, mon frère Cédric et moi étions excités à l'idée de déballer tous les cadeaux. Il y en avait de toutes les grosseurs, des gros, des petits, des moyens, des ÉNORMES et des minuscules. Nous n'en pouvions plus d'attendre. Il était 23 h 56, il restait donc 4 minutes avant de pouvoir déballer les cadeaux. À minuit, Cédric et moi avons « sauté » sur les cadeaux tellement nous avions hâte de les déballer. Cinq minutes plus tard, il y avait morceaux de papier d'emballage partout par terre, il a presque fallu 2 h pour tout ramasser! C'était une soirée magique que je n'oublierai jamais!

Mon plus beau souvenir de Noël

Laurence Mercier

Mon plus beau souvenir de Noël était l’année dernière. J’étais chez ma mère pour le réveillon de Noël et toute ma famille venait chez moi pour fêter. Il y avait ma grand-mère, mon grand-père, ma tante, mon oncle, ma cousine, mon cousin, mon beau-père, ma demi-sœur, mon demi-frère, ma mère et bien sûr, moi-même. Quand la visite est arrivée, on s’est mis à table. Nous avons dégusté de la dinde, de la salade de chou, préparée spécialement par ma grand-mère, du cipaille et des légumes. Après souper, tous les enfants se sont dépêchés de s’habiller pour aller jouer dehors. Plus tôt dans la journée, nous avions construit une glissade dehors et on avait installé de petites lumières. La glissade était donc tout illuminée. C’était tellement joli! En rentrant, on a déballé les cadeaux et j’ai reçu un pyjama, des billets de cinéma, un fer plat et d’autres choses. J’étais vraiment contente. Avant d’aller nous coucher, ma cousine, ma demi-sœur et moi avons fait une partie de Monopoli qui a duré jusqu’à trois heures du matin. Je peux vous dire qu’on était fatiguées le lendemain, mais on avait eu beaucoup de plaisir. Le lendemain matin, on a mangé un gros déjeuner, qui était vraiment bon. En conclusion, j’ai adoré mon réveillon, parce que je me suis bien amusée et que j’ai passé du bon temps avec ma famille. Vive le temps des fêtes!

Mon plus beau Noël

Émile Leclerc

L’an passé, nous sommes allés chez mes grands-parents. Presque tout le monde était là, il manquait seulement mes autres grands-parents. On a mangé et après, nous sommes allés regarder les cadeaux pour essayer de deviner ce qu’il y avait dedans. On s’est amusés un peu. Environ une heure après, c’était le dessert. Il était très bon. C’était presque l’heure des cadeaux. On a allumé la télé et mis un film drôle. Nous avons beaucoup ri. Enfin, l’heure des cadeaux! Les parents nous ont donné nos cadeaux, c’était mon tour et j’ai eu ma tablette. Aucun blocage, je peux installer des applications à volonté… tant que j’ai de la mémoire dans ma tablette. Super ce Noël!

Mon plus beau souvenir de Noël

Victoria Lépine

C’était le 26 décembre 2015, donc j’avais 10 ans. Ma famille et moi étions à Québec chez mes grands-parents. Ce matin-là, ma mère, ma tante et moi avons déjeuné et ensuite, nous sommes allées nous habiller chaudement pour aller marcher dans le vieux Québec.

Rendues à destination, nous avons commencé à aller un peu partout pour visiter les alentours. Tout à coup, nous avons croisé mes grands-parents qui marchaient avec mes deux cousines! Ma mère, ma tante et moi les avons rejoints et avons pris des photos devant les murales, marché en dessous de longs tunnels et visité des endroits et bâtisses vraiment vieilles. Pour finir, nous sommes arrêtés prendre une petite collation dans une boulangerie. Voilà! C’était mon plus beau souvenir de Noël!

Mon plus beau souvenir de Noël

Laura Levesque

À mon plus beau Noël, j’avais environ 7 ans. Toute ma famille était réunie chez ma grand-mère Marguerite. Mes oncles, mes tantes et même certaines cousines que je n’avais pas vues depuis longtemps étaient là. Depuis certaines années, c’est rare que toute ma famille soit réunie en même temps pour Noël. En ce qui concerne mon plus beau Noël, la nourriture était comme dans un restaurant. Au menu, il y avait des crudités, des pains à l’ail gratinés, du pâté au poulet et de la salade. Bien sûr, il y avait aussi du dessert, de la tarte aux fruits, des macarons au chocolat et d’autres desserts comme de la crème glacée et de la bûche de Noël. L’ambiance était vraiment magique! J’ai adoré ce Noël!

Mon plus beau souvenir de Noël

Marianne Drouin

Mon plus beau souvenir de Noël était le 24 décembre 2015 avec ma cousine Laura-Anne, ma tante Caroline, mon oncle Dany, ma grand-mère, mon grand-père et évidemment, mon père, ma mère et mon frère. J’attendais ma cousine avec impatience. Lorsqu’elle arriva à peine le temps eu-t-elle d’enlever son manteau que je lui sautais déjà dans les bras. Après avoir salué le reste de la famille, nous montions dans ma chambre avec mon frère pendant que les adultes parlaient ensemble. Quelques heures plus tard, nous descendions, car il était l’heure de souper un festin se tenait devant nous. Puis, la buche de Noël arriva, tout le monde parlait et plus l’heure des cadeaux approchait plus mon frère, ma cousine et moi étions excités. Puis l’heure des cadeaux était enfin arrivée. Nous descendions tous les escaliers. Beaucoup d’amusement, de rire et de tendresse. Puis minuit arriva tout comme l’heure de ce coucher.

Mon plus beau souvenir de Noël

Mariève Ouellet

Mon plus beau souvenir de Noël c’est le 24 décembre chez moi avec ma mère, mon père, mon grand-frère, mon oncle, ma tante, ma grand-mère et mon grand-père. Avant de déballer les cadeaux, nous avions mangé une tourtière, avec des rouleaux de printemps « eggs rolls »et un gâteau qui avait la forme d’une bûche que ma mère avait cuisinée. Après nous avons déballé nos cadeaux et j’étais heureuse d’être avec ma famille et de pouvoir déballer les cadeaux de Noël que je voulais. C’est mon plus beau souvenir de Noël parce que j’ai eu un nouveau jeu pour mon Nintendo 3DS et mon frère a eu une Xbox360 et il a dit c’était son plus beau Noël de sa vie! Ce qui nous a fait beaucoup rire.

Mon plus beau souvenir de Noel

Maude Dumont-Fortin

Mon plus beau souvenir de Noël c`est le 24 décembre 2011. J’avais 6 ans. Comme à l’habitude ma mère et moi sommes allées chez mes arrières grands parents pour le réveillon. Lorsque nous sommes arrivées, il y avait des tonnes de cadeaux autour du sapin. Il y en avait tellement qu`il recouvrait presque tout le plancher du salon. Nous étions très nombreux, chacun me fit un petit bonjour. Nous avons parlé et je me suis amusée avec les jouets que j’avais reçus plutôt dans la journée. Comme à chaque Noel, c`était très amusant. Il y avait une ambiance festive. Nous sommes aussi allés à la messe. Lorsque nous sommes revenus de la messe, le grand réveillon commença. J’ai reçu des cadeaux et j’ai mangé comme si mon estomac n`avait pas de fond. J’ai peut-être un peu trop fêté. Au bout d’un certain temps, je ne me sentais pas super bien. Je suis allée me coucher sur le canapé et je me suis endormie sur le coup. Quand je me suis réveillée, il y avait encore des cadeaux pour moi. Même si je me suis endormie devant tout le monde au réveillon, je me suis quand même bien amusée. Ce Noel est inoubliable, c’est mon plus beau souvenir.

Mon meilleur souvenir de Noël

Tommy Michaud Hallé

Mon meilleur souvenir de Noël était l’an passé. J’étais chez mes grands-parents, à Saint-Athanase. On part le 24 décembre en après-midi, jusqu’au 25 décembre en après-midi. Il y avait mes sœurs Alyson et Mégane, ma mère Nadia, mon père Serge, ma grand-mère Hélène, mon grand-père Claude, mon oncle Jean-François et ma tante Sophie. La maison est grande et il y a beaucoup de cabanes pour mettre les poules, les coqs, les lapins, les dindes et il y a un enclos pour les canards. Pour souper, on mangeait de la dinde et pour dessert, on dégustait de la bûche de Noël. Mon meilleur cadeau était un mini-hockey. Je me sentais nerveux parce qu’il était presque minuit et c’est à minuit qu’on déballe les cadeaux. C’est mon meilleur souvenir parce que c’est le seul Noël que j’ai eu ce que je voulais en cadeau. On mettait de la musique de Noël. Cette année, je vais avoir un cadeau qui va m’être utile dans le bois, j’ai demandé une hache. J’adore jouer dans la nature et construire des cabanes.

Mon plus beau souvenir de Noël

Alexia Morin

Mon plus beau souvenir de Noël se déroulait à mon chalet, à St-Mathieu-de-Rioux, quelques jours avant Noël. J’avais huit ans. Ma grand-mère, mon grand-père, mes deux cousins et ma cousine, mon oncle et ma tante, ma sœur et mes parents étaient présents. Nous étions tous assis autour d’un magnifique feu qui illuminait dans le noir, accompagnés par les milliers d’étoiles dans le ciel. La neige qui était blanche le jour était devenue brillante à cause de la lune. C’était magnifique! Pendant que je contemplais le paysage, ma grand-mère était en drain de raconter de belles histoires de Noël. Je rêvassais à des aventures qui auraient pu m’arriver, comme dans les histoires fantastiques. Après, ma famille et moi étions occupées à donner et à recevoir les cadeaux. La soirée se termina dans les rires et la joie. J’adore ces moments!

Mon plus beau souvenir de Noël

Sami Pigeon Bendadda

Mon meilleur souvenir de Noël était quand j’avais 9 ans, le 24 décembre. J’étais chez moi. L’extérieur de ma maison était bien décoré, il y avait des lumières de Noël et un père Noël en plastique. À l’intérieur, il y avait un sapin blanc artificiel. J’étais avec ma sœur, mon père, ma mère, ma grand-mère, mes deux frères et moi. J’ai eu une planche à roulettes, un nouveau vélo et d’autres beaux cadeaux. Comme repas, on avait mangé de la dinde avec une bûche de Noël en dessert. Je me sentais joyeux, car je recevais des cadeaux et c’était mon meilleur Noël, car toute ma famille était là.

Mon plus beau Noël

William Rossignol

Bonjour, je m’appelle William Rossignol, j’ai 11 ans et j’adore Noël. Ça fait 11 ans que je le fête et j’aime autant cette fête que quand j’avais un an.

Mon plus beau souvenir de Noël s’est passé l’année passée, la journée après le jour de l’an. J’avais une partie de hockey et mon papi, mon oncle et ma mère étaient venus me voir jouer. Le plus beau dans tout ça, est que j’ai marqué un but. J’étais tellement content, que pendant ma célébration, je suis tombé sur le dos.

Mon plus beau souvenir de Noël

Kelliane Rousseau

C’était la veille du 24 décembre 2015 et j’avais 10 ans. Comme chaque année, toute ma famille était réunie chez ma grand-mère à St-Hubert. Vers 18 h, nous avons dégusté un petit buffet. Par la suite, nous nous sommes préparés pour la messe de 20:00. Bon, c’était un peu long, mais j’ai adoré, car j’étais avec mes petits cousins et cousines.

Lorsque nous sommes revenus, c’était le party. J’ai fait une chasse au trésor avec des images, pour trouver mes fameux et superbes billets des Canadiens. J’ai décidé de vous partager mon plus beau souvenir, parce que j’ai pris 30 minutes à trouver mon cadeau en riant avec mes proches. C’est comme ça que j’ai appris que j’avais une famille en or.

Mon plus beau Noël

Charles-Anthony Simard

Aujourd’hui, je vais vous parler de mon plus beau Noël. C’était l’année passée, dans la nuit du vingt-quatre décembre. On commençait à déballer les cadeaux quand tout à coup, une petite boite a attiré mon attention. Comme ce n’était pas à mon tour de déballer mes cadeaux, par preuve de politesse, j’ai attendu. Quand est venu mon tour, j’ai commencé par déballer le plus lourd pour finir par le plus léger : des Legos et de l’argent. La dernière boite arrive, le stress monte, je la déballe. TADAM! Ma tablette apparait. J’étais hyper content. Et c’est pas mal ça mon plus beau des plus beaux Noël de toute ma vie!

Mon plus beau souvenir de Noël

Amély Thériault

C’était chez moi et il y avait mon oncle, ma tante, mon cousin, ma cousine, mon autre oncle, ma grand-mère, mon grand-père, ma mère, mon père et mon frère. En dessous du sapin se trouvaient plusieurs cadeaux qui attendaient d’être déballés. Le matin de Noël, comme d’habitude, nous avions attendu que tout le monde soit au salon pour déballer les cadeaux. Cela a pris environ trente minutes. Par la suite, nous avions bien besoin d’un bon déjeuner. Pour finir, nous sommes allés jouer tous ensemble au parc dehors. Quand nous sommes rentrés, mon père nous avait préparé un chocolat chaud. Le soir, nous avons mangé de la dinde. Miam! J’étais contente de ma journée bien remplie.

Mon souvenir de Noël

Jérémy Thibault

À Noël, l’année passée, j’ai eu un étui pour mon djembé, une voiture téléguidée et un casque d’écoute avec un micro intégré dedans. Aussi, on a joué aux jeux vidéo avec mes cousins. Nous avons joué à la ps3 et on a fait des compétitions sur Skate3. Toute ma famille était là. Mon chat est monté sur la table et a mangé le fromage du buffet. Mes parents n’étaient pas contents. Après, nous avons mangé. Le dessert, c’est ma mère qui l’a fait et il était très bon. Après, nous avons ouvert les cadeaux et j’étais super content.

Mon plus beau souvenir de Noël

Nathan Ruel

Mon plus beau souvenir de Noël est quand mes parents m’ont acheté le temple lion LEGO The Legend Of Chima. J’étais avec mes grands-parents du côté de mon père et avec ma tante, mes parents et deux amis de mes grands-parents. J’avais 7 ans. Nous étions tous chez mes grands-parents , aux alentours de 10h15. J’étais fatigué, mais je pouvais rester. J’ai déballé mon cadeau et j’étais surpris et content. J’ai dit un gros : «MERCI!!!! VOUS ÊTES LES MEILLEURS PARENTS AU MONDE!!!!!!MERCI!!!MERCI!!!»

Ce jeu était très dispendieux. Chaque fois que je le détruisais, je le reconstruisais aussitôt. C’était amusant et drôle sauf que vers 10 ans je n’aimais plus vraiment les legos. Maintenant, je joue davantage avec mon Ipod.



Mon plus beau souvenir de Noël

Samuel Gagnon

Mon plus beau souvenir de Noël est chez moi en famille avec ma mère, James, papi et ma tante Claire. En dessous du sapin, il y avait plein de cadeaux pour chacun de nous, ma mère a eu un coffret de Rémi et un exerciseur pour faire de la musculation et de la course. James a eu des outils de construction. Ma tante Claire n’a rien reçu malheureusement ni papi, mais il a dit que son plus beau cadeau c’est de me voir déballer le faucon en lego qui était mon plus gros cadeau cette année-là. C’était un Noël parfait!

Mon plus souvenir de Noël

Charlie Pinet

Mon plus beau souvenir de Noël était à Saint-Cyprien, le 31 décembre, chez mon parrain et ma marraine. À 9 heures du matin, j’étais en train de faire de la motoneige avec mon grand frère. J’avais acheté ma propre motoneige à 75$. C’était un moment extraordinaire, car je pouvais maintenant faire de la motoneige chaque jour et chaque seconde avec mon père. Vers midi, on a mangé de la pizza et pour le dessert, du sucre à la crème que ma marraine avait fait. C’était délicieux. Devinez quoi? Après avoir mangé, on est retourné en motoneige.

Mon plus beau souvenir de Noël

Alexandra St-Pierre

C’était en 2015, le 24 décembre, de gros flocons de neige blanche tapissaient les routes à Mont-Joli. J’avais 10 ans et demi. Toute la famille du côté de ma mère était là. Mon parrain et ma marraine avec leurs enfants étaient tous là en même temps pour la première fois. En cadeau, j’ai reçu un beau manteau d’hiver. Pour le souper, nous avons mangé de la fondue chinoise, mon repas préféré. Chaque minute, je ressentais le même sentiment… de la bonne humeur.

Mon plus beau souvenir de Noël

Tristan Matos

Mon plus beau souvenir de Noël c’est lorsqu’on se trouvait au chalet de ma tante. Cela se passait la veille de Noël, à l’extérieur, il y avait une fine couche de neige blanche, on se croyait au Pôle Nord tellement le paysage était magique. Nous étions avec toute ma famille ma mère, ma tante, mes cousines et cousins. Nous nous amusions comme des fous. Lors de la veille de Noël, toute ma famille jouait à plusieurs jeux nous avons déballé des centaines de cadeaux de toutes sortes. Nous avons veillé tard, très tard si je me souviens bien. Nous avons dégusté plusieurs choses le lendemain matin. Nous étions fatigués, mais nous nous amusions avec ce que nous avions reçu la veille et les parents faisaient le ménage du chalet. Finalement, nous avons regardé des films de Noël.

Mon plus beau souvenir de Noël

Vincent Ouellet

C’était le 24 décembre 2014. Toute la famille était chez ma mamie pour le réveillon de Noël. Les adultes avaient fini de souper et il restait environ 3 heures avant la remise des cadeaux. Alors, j’ai eu l’idée d’organiser une partie de mini-hockey dans le sous-sol. Ma cousine et mes deux cousins ont proposé aux adultes de jouer une partie de hockey et ils ont accepté. Alors, moins de 45 minutes plus tard, tout le monde jouait au hockey. Durant le match, il y a un lancer de pénalité en notre faveur. C’était mon grand frère qui a été choisi pour le faire, alors que mon oncle était le gardien de but. Puis, mon cousin qui était l’arbitre siffla pour que mon frère s’exécute. Il s’élança et il visa le coin supérieur droit, mais la balle arriva en plein dans la figure de mon oncle et là, ce fut l’hystérie. Tout le monde se mit à rire. Ce lancer a été le sujet de conversation pendant toute la soirée. C’était vraiment un beau moment dont je me souviendrai encore longtemps.