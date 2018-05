Institut Zénith: un coup de cœur pour le bien-être et la beauté

Geneviève Mailloux, propriétaire d’Institut Zénith, a procédé à l'ouverture de son nouveau salon au 148 rue Fraser à Rivière-du-Loup en avril dernier. La réalisation de ce projet qui lui tenait à cœur a été permise par des collaborations innovantes avec Murielle Bernatchez et Pénéloppe Sirois.

L'emplacement a été choisi pour favoriser le plaisir et la décontraction, deux valeurs qui ont fait la renommée de l’Institut Zénith. Lumineux et spacieux, il propose également des aires de repos et de discussions. Ici, on prend le temps de vivre son moment et la beauté est synonyme de bien- être.

COWORKING «TOUT SOUS UN MÊME TOIT»

Le partenariat entre Murielle, Pénéloppe et Geneviève, issues de domaines différents, est basé sur les principes de coworking, soit le partage d'un espace commun et le travail en collaboration. Il ne s'agit pas juste de juxtaposer des services, mais bien d’offrir une solution globale et professionnelle dans une ambiance non compétitive. Les clients bénéficieront ainsi des conseils et de l’expertise de toute l’équipe.

La synergie de l’Institut Zénith permet d’offrir un service complet et sur mesure notamment pour les grandes occasions. Par exemple, le plan clé en main pour les mariages et soirées résout les casse-têtes des convives et offre une expérience toute en simplicité et relaxation qui harmonise les soins. Coiffure, maquillage, coloration, extensions de cils et cheveux, massage, manucure, pédicure, exfoliation... sont disponibles au même endroit pour plusieurs personnes à la fois.

