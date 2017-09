Des cours de massothérapie à Rivière-du-Loup

Depuis 1992, Équilibre et Détente offre une formation professionnelle en massothérapie reconnue pour la qualité supérieure de ses enseignements qui valorisent le respect et une vision globale de l’être humain. Elle est la seule école de massothérapie accréditée par la Fédération québécoise des massothérapeutes (FQM) dans tout l’est du Québec.

Michel Sigoillot en est le directeur, enseignant en massothérapie et massothérapeute agréé. En plus d’offrir le profil complet pour former des professionnels son équipe offre plusieurs cours ouverts à tous afin de permettre à tout le monde de s’initier à la massothérapie, à la réflexologie ou tout simplement de se ressourcer . C’est une belle occasion d’apprendre une technique de base afin de prodiguer des massages aux gens que vous aimez.

À Rivière-du-Loup l’enseignement se donne au tout nouveau centre

La Perle D’Ôrée 314 Rue Lafontaine,(centre ville) Rivière-du-Loup.

Courriel : info@equilibreetdetente.com

Téléphone : 418-723-1586

Site web : http://www.equilibreetdetente.com/

Facebook: https://www.facebook.com/equilibreetdetenteinc/?fref=ts