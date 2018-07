Un balcon s’effondre à Dégelis

Six personnes ont été blessées après qu’un balcon ait cédé, ce samedi 14 juillet vers 15 h, à l’extérieur du bâtiment qui abrite le bar Le Castel de Dégelis. Avec beaucoup de chance, personne n’aurait été gravement blessé.

Selon nos informations, la structure aurait cédé sous le poids des gens qui s’y trouvaient. Rapidement, une équipe de pompiers s’est présentée sur place, au 279 Avenue Principale. Elle a porté assistance aux victimes et a permis de sécuriser la scène avant l’arrivée des paramédics.

Trois ambulances en provenance de Témiscouata-sur-le-Lac et d’Edmundston ont été dépêchées sur les lieux. Cinq adultes et un enfant auraient été pris en charge et transportés au centre hospitalier. Ils étaient tous conscients. On ne craindrait pas pour leur vie.

Davantage de détails suivront..