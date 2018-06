Un feu de forêt a menacé des maisons à Saint-Antonin

Un incendie de forêt a fait rage mardi après-midi dans le secteur du Domaine de la Rivière-Verte à proximité de la phase III du développement à Saint-Antonin et a menacé des maisons et terrains. Les pompiers de la caserne 13 ont été sur place et un avion-citerne de la SOPFEU a participé à l'intervention.

Ces derniers ont reçu l'assistance de leurs collègues du Service de sécurité Kam-Est pour un camion-citerne. Au total, quatre services incendie en plus de la SOPFEU ont été impliqués. Deux largages ont été effectués.

Des flammes étaient visibles à plusieurs endroits, mais le travail conjoint des sapeurs et de l'avion-citerne a permis aux hommes d'Yvan Rossignol de contrôler les différents brasiers avant qu'une maison ne soit touchée.

Quant à l'origine, selon nos informations, il s'agirait d'un feu d'activité humaine qui aurait dégénéré en raison des forts vents et du temps sec. Un résident aurait bien mal choisi son temps pour brûler des branches. D'ailleurs, des enquêteurs de la Sûreté du Québec ont été aperçu sur les lieux.

SOPFEU

Les forts vents attendus pendant la journée augmenteront le risque d’éclosion d’incendie aujourd’hui. D’ailleurs, le danger d’incendie varie de très élevé à extrême dans l’ensemble des régions du Québec. Il est extrême dans tout le KRTB.

Depuis le début de la saison de protection, 219 incendies ont été allumés affectant 219 hectares de forêt, dont 98 % sont imputables à l’activité humaine. En moyenne, la SOPFEU enregistre à cette période de l’année 202 incendies pour 22 234 hactares de forêt touchée.