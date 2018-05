Des accusations d’agression sexuelle retirées

Les accusations d’agression sexuelle et de complot portées contre Benoit Boucher, 19 ans et Olivier Ouellet, 20 ans, de Rivière-du-Loup ont été retirées par la poursuite le 10 mai au palais de justice de Rivière-du-Loup. Ils ont toutefois signé un mandat de paix d’une durée de 12 mois.

Les deux jeunes hommes devront éviter de troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite. Ils devront également éviter de se trouver au lieu de résidence et de travail de la plaignante et s’abstenir de communiquer avec elle.

Les deux accusés doivent également s’abstenir de commenter sur les réseaux sociaux ou encore dans les médias les évènements du 25 novembre, à la suite desquels les accusations ont été déposées, puis retirées.

Un mandat de paix est ordonné lorsque le tribunal a des raisons de craindre que les contrevenants pourraient causer des lésions personnelles ou endommager la propriété de la plaignante.