Un pompier perd la vie lors d'une intervention à Témiscouata-sur-le-Lac

Carmel Moreault, un pompier de 54 ans du Service de sécurité incendie de Témiscouata-sur-le-Lac et qui comptait plus d'une dizaine d'année d'expérience à la caserne 36, a perdu la vie mardi soir à l'usine Cascades alors qu'il répondait à un appel d'urgence pour un incendie mineur. Une onde de stupeur a frappé la communauté Témiscouataine et le monde tissé serré de l'incendie.

Selon les informations transmises par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), c'est la chute d'un conduit de ventilation rempli d'eau qui aurait mortellement atteint le pompier.

«Dans l'usine, le système de gicleurs s'est activé. Un conduit de ventilation s'est gorgé d'eau et sous le poids, il s'est détaché et est tombé alors qu'un pompier passait en-dessous», a précisé Maxime Boucher, responsable des communications à la CNESST.

La CNESST a donc repris l'enquête amorcée mardi soir par un enquêteur et le Service d'identité judiciaire de la Sûreté du Québec. Deux enquêteurs de la Commission se sont rendus sur les lieux. «Nous avons demandé à l'entreprise de sécuriser le périmètre de l'accident et de le conserver intact», a ajouté M. Boucher.

COMMUNAUTÉ SOUS LE CHOC

Pour le maire de Témiscouata-sur-le-Lac, Gilles Garon, l'annonce du décès d'un pompier de la Ville est un choc. «C'est un triste moment», a-t-il laissé tombé. En plus d'offrir ses condoléances à la famille, il a rendu hommage au disparu. «Carmel était une personne active dans le milieu, proche des gens», a-t-il rappelé.

Un soutien psychologique a aussi été offert au membre du Service incendie. «Hier soir, on a amené les pompiers au centre hospitalier pour faire un débriefing, échanger et faire du support. La même chose s'est fait ici chez Cascades aux employés», a souligné M. Garon.

Le vice-président communication et affaires publiques chez Cascades, Hugo D'Amours, a offert ses condoléances au nom de l'entreprise et de ses employés à la famille du pompier décédé. «Témiscouata-sur-le-Lac est une petite communauté tissée serrée (...) c'est un collègue de plusieurs de nos employés qui sont pompiers volontaires, c'est quelqu'un qui était connu de nos employés. C'est tout le monde qui est en état de choc ici.»

INCENDIE

Rappelons que le 1er mai, les pompiers des casernes 35 et 36 de Témiscouata-sur-le-Lac ont répondu à un appel pour un incendie à l'usine Cascades située au 520, rue Commerciale, à Témiscouata-sur-le-Lac. L'incendie se serait déclaré dans le secteur du séchoir à papier, peu avant 19 h 40.

Ils ont été assistés des pompiers de Saint-Louis-du-Ha! Ha! et de Dégelis.