Alcool au volant : un multirécidiviste est condamné pour une 7e fois

Le multirécidiviste en matière de conduite avec les facultés affaiblies, André Lévesque, était de passage au palais de justice de Rivière-du-Loup le jeudi 26 avril où il a été condamné par le juge Richard Côté à 10 mois d'emprisonnement et à une interdiction de conduire qui s'applique à l'ensemble du Canada pour une période de quatre ans.

L’homme de Dégelis avait déjà été arrêté à six reprises déjà, pour conduite avec les facultés affaiblies, entre 1980 et 1997. Il a également trois antécédents pour entrave ou voies de fait sur des agents de la paix, notamment en 1995 et 2011.

Dans le présent dossier, le sexagénaire faisait face à des accusations de conduite avec les facultés affaiblies, de conduite avec plus de 80 mg d’alcool par 100 ml de sang et d’entrave au travail d’un agent de la paix.

ARRESTATION

Le 26 janvier 2017, l’accusé a été intercepté par des patrouilleurs de la Sûreté du Québec vers 18 h, sur la rue Principale à Dégelis. L’ivressomètre auquel il a été soumis a démontré un taux d’alcoolémie près du double de la limite permise de 0,08. Après avoir échoué l’alcootest, l’homme a résisté à son arrestation.