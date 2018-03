Alerte Amber en cours : Ariel Jeffrey Kouakou, disparu le 12 mars

Une alerte Amber a été déclenchée au Québec cet après-midi pour retrouver le jeune Ariel Jeffrey Kouakou, disparu le 12 mars à 12 h 30 à Montréal.

Il aurait quitté son domicile du secteur Bordeaux-Cartierville pour se rendre chez un ami et n'a pas été revu. L'enfant recherché est âgé de 10 ans, pèse environ 40 kg et mesure 140 centimètres. La dernière fois où il a été vu, il portait un manteau noir à capuchon, un pantalon gris et des souliers jaunes. Il pourrait avoir été victime d'un enlèvement.

Aucune description de suspect ni de véhicule n'a été transmise pour le moment. Quiconque détient une information à ce sujet doit contacter le 911.