Important bris d’aqueduc à Saint-Antonin

Un bris d’aqueduc majeur est survenu en fin d’après-midi, le samedi 25 février, sur la rue Principale à Saint-Antonin. Plusieurs résidents sont actuellement privés d’eau.

Une équipe de travailleurs de la municipalité est à l’oeuvre afin de colmater la brèche qui s’est ouverte dans une conduite d’eau principale à la hauteur du 115, rue Principale. La circulation est d’ailleurs complètement bloquée pour des raisons de sécurité.

Selon nos informations, la cassure s’est produite vers 16 h, samedi. Pour le moment, le gel serait en cause. Une équipe d’employés de la municipalité a été formée et s’est présentée dès que possible dimanche matin avec de la machinerie lourde.

Les résidents habitant tout le secteur est de Saint-Antonin n'auraient plus d'eau. La situation n’aurait cependant pas touché le secteur du village.

C’est le deuxième bris d’aqueduc a survenir à Saint-Antonin en quelques jours. La semaine dernière, un incident semblable était survenu près de la Caisse populaire Desjardins.