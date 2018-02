Capotage à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup

Une conductrice d'une vingtaine d'années a effectué une sortie de route suivie d'un capotage, ce vendredi 9 février peu avant 17 h sur le chemin Taché Ouest à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup. Avec chance, elle n'a pas été gravement blessée.

L'embardée est survenue dans une courbe près de l'intersection avec le chemin des Jasmins. La voiture a terminé sa course sur le toit, dans un profond fossé. Les circonstances n'ont pas été confirmées, mais il est possible que la surface glissante de la route soit en cause.

Après l'incident, la conductrice est sortie elle-même de sa voiture. Elle a attendu plusieurs minutes avant qu'un autre automobiliste remarque sa présence et contacte les services d'urgence.

La jeune femme a été prise en charge par les paramédics et transportée au centre hospitalier par mesure préventive. Elle n'aurait subi que des blessures mineures.

Des équipes de pompiers de Saint-Hubert ont également été dépêchées sur place afin de sécuriser la scène.