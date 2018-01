Six mois de détention pour possession de cannabis et bris d’engagement

Un homme de 25 ans de Mont-Joli, Maxime Dechamplain, a écopé d’une peine globale de six mois d’emprisonnement pour avoir eu en sa possession 78 grammes de cannabis le 16 septembre 2016 à Trois-Pistoles.

Il a plaidé coupable à une accusation réduite de possession de stupéfiants et à des bris d’engagement et de probation le 26 janvier au palais de justice de Rivière-du-Loup. Dechamplain s’est trouvé en présence d’une personne avec qui il avait un interdit de contact et a omis de se conformer à ses conditions de ne pas troubler l’ordre et d’avoir une bonne conduite. Il n’a pas eu de période de probation puisqu’il est déjà sous le coup d’une ordonnance de probation dans un autre dossier. La marijuana avait été retrouvée dans cinq petits sacs contenus dans un sac à dos. Il a plaidé coupable à quatre chefs d’accusation le 19 décembre 2017.

Maxime Dechamplain était recherché par les policiers dans le secteur de Notre-Dame-des-Neiges après avoir quitté les lieux d’une embardée survenue sur la route 132 peu après 22 h le 16 septembre 2016, près de la halte routière. Des témoins avaient raconté avoir vu un homme et une femme s’enfuir de la scène d’accident. Le conducteur circulait à haute vitesse et a perdu la maitrise de son véhicule, rapporte la Sûreté du Québec. Une seule voiture était impliquée dans cet accident et elle avait été lourdement endommagée. L’enquête menée par la SQ a plus tard révélé que Maxime Dechamplain était au volant et qu’il était le détenteur des quantités de cannabis retrouvées par les policiers.

Le 8 janvier dernier, Maxime Dechamplain a également plaidé coupable à une accusation de harcèlement criminel dans un autre dossier en lien avec une personne oeuvrant dans le domaine de la vente de stupéfiants. Ce dernier est connu du milieu policier depuis quelques années.