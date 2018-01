Incendie mortel sur la rue Delage à Rivière-du-Loup

Une dame de 81 ans est décédée au centre hospitalier après avoir été secourue de l'incendie d'une maison située au 76, rue Delage à Rivière-du-Loup. Les pompiers du Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup (SSIRDL) ont combattu les flammes dans un froid mordant, ce mardi 16 janvier, peu après 10 h.

L'appel initial logé au 911 mentionnait qu'une personne était coincée à l'intérieur de la maison de deux étages. «Nous avons procédé le plus rapidement possible à l'attaque pour protéger nos intervenants et leur permettre de progresser au 2e étage. Une dame y a été retrouvée. Elle était en arrêt cardiorespiratoire, on l'a sortie rapidement et elle a été transférée aux ambulanciers. Elle a été conduite au Centre hospitalier régional du Grand-Portage», a commenté Éric Bérubé, directeur du Service de sécurité incendie de la Ville de Rivière-du-Loup. Les manoeuvres de réanimation ont été pratiquées dès que la victime ait été sortie de la résidence.

L'incendie s'est déclaré au sous-sol. Une épaisse fumée s'échappait de la résidence à l'arrivée des pompiers. Le froid frôlant les -20 degrés Celsius a créé un défi supplémentaire pour les intervenants. «Quand on entre à l'intérieur, nos équipements sont à -20 degrés et on entre dans une atmosphère chaude et humide, alors la visibilité est nulle. Les appareils et nos équipements ont tendance à geler. Ça nous oblige de remplacer les équipes rapidement et de mettre en place des équipements de secours pour ne pas se mettre en danger. On travaille en double», a résumé Éric Bérubé. Le camion-échelle a également été utilisé.

Arrivée sur les lieux pendant l'intervention des pompiers, la mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, s'est dite fière du travail du Service de sécurité incendie. «Tout le monde est sous le choc, tout le monde du secteur connait cette dame-là (...) On ne souhaite pas ça à personne», a-t-elle résumé. Elle a tenu à témoigner du travail des intervenants après avoir appris qu'il s'agissait d'un incendie grave.

Une trentaine de pompiers sont intervenus sur place. Un important périmètre de sécurité a été déployé et les voies d'accès à la rue Delage ont été fermées à la circulation. Le service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec enquête actuellement sur les causes et l'origine de cet évènement. Un technicien en scène d'incendie a été mandaté afin de faire l'expertise de la scène.

Le dernier incendie mortel à être survenu à Rivière-du-Loup remonte au 19 juillet 2009. Pierre-Luc Desjardins, âgé de 20 ans, qui résidait au 40, rue Frontenac, avait été retrouvé sans vie au sous-sol de la résidence qu’il habitait.