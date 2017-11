Collision entre un poids lourd et une voiture à Saint-Alexandre

Une collision impliquant un poids lourd et un véhicule est survenue peu après 15 h sur la route 230 à Saint-Alexandre-de-Kamouraska le 17 novembre. La conductrice de la voiture a été transportée de manière préventive vers l'hôpital de Rivière-du-Loup.

Selon nos informations, le soleil aurait ébloui la conductrice qui n'a pas été en mesure de voir le clignotant du poids lourd, qui souhaitait effectuer un virage à gauche, avant sa manoeuvre de dépassement. Elle a amorcé son changement de voie alors qu'il était possible de le faire, la ligne étant pointillée en direction ouest sur la route 230 dans ce secteur.

S'en est suivi un impact entre les deux véhicules. Ils ont traversé la voie inverse et terminé leur course dans un champ. Le conducteur du poids lourd s'en est sorti indemne. Les pompiers du Service de sécurité incendie KamEst ont été appelés sur les lieux et ont sécurisé la scène d'accident. La voiture a dû être remorquée et la circulation a été ralentie pendant l'intervention des services d'urgence.