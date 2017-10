Opération nationale concertée : partage de la route

L’ensemble des services de police du Québec, en collaboration avec la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), intensifieront leurs interventions et leurs activités de sensibilisation, du 27 octobre au 2 novembre, dans le cadre d’une opération nationale concertée.

Celle-ci se déploiera sous le thème "Le respect pour un meilleur partage de la route", qui vise à rappeler l’importance de respecter non seulement les lois en vigueur, mais également les autres usagers de la route, et ce, peu importe leur mode de transport.

Les nombreuses interventions qui seront réalisées sur le territoire ont pour but de sensibiliser, d’une part, les conducteurs à faire preuve de respect, de courtoisie et de vigilance sur les routes et d’autre part, les piétons et les cyclistes à l’importance d’adopter un comportement sécuritaire. Tous doivent cohabiter dans le respect des règles.

Lors de ces opérations, les policiers porteront une attention particulière au respect de la signalisation:

aux intersections;

près des zones scolaires;

près des hôpitaux et des centres de personnes âgées.

OCTOBRE, MOIS DU PIÉTON

Rappelons que les mois d’octobre à décembre sont les mois où l’on rapporte le plus de collisions impliquant un piéton. La diminution des heures de luminosité et la conduite non adaptée aux conditions climatiques et routières peuvent expliquer, en partie, cette réalité. Les piétons et cyclistes doivent respecter la signalisation en vigueur et s’assurer d’être visibles en tout temps et les automobilistes doivent être plus vigilants.

HALLOWEEN

Plusieurs activités de sensibilisation seront déployées en complémentarité à l’opération nationale concertée durant la soirée de l’Halloween. La vigilance sera de mise puisque les enfants prendront d’assaut les rues du Québec afin de prendre part à la traditionnelle cueillette de bonbons. Cette fête entraine de nombreux déplacements et exige une cohabitation sécuritaire entre les conducteurs et les piétons.

Les policiers et contrôleurs routiers seront présents dans les secteurs résidentiels afin d’inviter les jeunes à respecter les règles de sécurité et rappeler aux conducteurs qu’ils doivent être particulièrement prudents dans les rues. Pour plus de conseils, nous vous invitons à consulter le saaq.gouv.qc.ca/halloween.

STATISTIQUES

Selon le bilan routier de la SAAQ, 71 décès chez les usagers vulnérables (piétons et cyclistes) sont survenus en 2016 comparativement à 54 en 2015. Les piétons et les cyclistes représentent 20 % des décès survenus sur les routes du Québec en 2016 et 12 % de l’ensemble des victimes de la route.

Les usagers sur le réseau routier ont une responsabilité partagée. Les conducteurs doivent faire preuve d’une prudence accrue pour assurer la sécurité des piétons et des cyclistes, qui sont vulnérables et sans protection. Quant aux piétons et cyclistes, il importe qu’ils adoptent également un comportement sécuritaire.

Pour plus d’information sur les pratiques sécuritaires et responsables, nous vous invitons à consulter notre fil Twitter et notre page Facebook.