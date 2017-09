Incendie à Saint-Hubert

Un incendie s'est déclaré dans le bâtiment qui abrite la caserne incendie et le garage municipal de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup sur la rue Taché Ouest vers 21 h le 16 septembre.

Une trentaine de pompiers des casernes de Saint-Hubert, Saint-Clément et de la caserne 22 de Saint-Cyprien ont participé à cette intervention. Les flammes auraient pris naissance dans un poids lourd avant de se propager au plafond, au toit et à l'entretoit de la structure.

«On est encore en caserne temporaire, nos véhicules sont séparés en deux (...) Il a fallu faire des entrées forcées. Entrer, essayer de ventiler par les fenêtres, ouvrir les panneaux de garage. On a fait un trou au toit. On essaie de faire sortir la fumée et la chaleur. C'est une structure d'acier avec des sections de bois. Il y a toujours quelque chose qui brule à quelque part», explique le directeur incendie des casernes de Saint-Clément et Saint-Hubert, Jacques-Éric Mercier.

Une partie du plafond du garage a fondu en raison de la chaleur de l'incendie. Le bâtiment est revêtu de tôle, et l'isolant complique les manoeuvres des pompiers puisqu'ils conservent la chaleur. La fumée s'est retrouvée coincée en grande majorité dans l'entretoit.

«Tout de suite, on a bloqué l'accès afin que le feu ne se propage pas à la section caserne temporaire située à l'arrière. L'incendie principal est dans le panneau central du garage. Au-dessus de la mezzanine, on avait des débuts de foyers d'incendie qu'on a éteints rapidement», complète M. Mercier.

Ce dernier estime que la disponibilité des pompiers de toutes les casernes lors de cette soirée a permis une intervention rapide qui a fait la différence. Une ambulance s'est également rendue sur les lieux de manière préventive.