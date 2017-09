Dossier reporté pour Claude Leblanc

Accusé d'agression sexuelle, le Témiscouatain Claude Leblanc était de retour en cour le 12 septembre devant le juge Raymond W. Pronovost. Son avocat, Me Pierre Gagnon a demandé que son dossier soit reporté à l'ouverture du prochain terme des assises criminelles, le 12 décembre prochain.

«Mon client présente des problèmes de santé importants», a-t-il complété. La Couronne, représentée par Me Manon Gaudreault ne s'y est pas opposée. La défense a renoncé aux délais. Cette accusation d’agression sexuelle a été déposée le 26 mars 2015. Les faits reprochés se seraient déroulés entre le 1er mars 1999 et le 1er juin 2000 à Témiscouata-sur-le-Lac.

Rappelons que Claude Leblanc a été déclaré coupable d’attouchements et d’incitation à des contacts sexuels à l’endroit d’une personne mineure le 16 juin 2016 lors d'un procès devant juge et jury, et condamné par la suite à 36 mois de prison. Il a porté le verdict de culpabilité en appel et se trouve toujours en liberté sous engagement.