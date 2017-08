Une voiture percute une propriété à Notre-Dame-du-Portage

Une automobiliste a créé toute une frousse aux propriétaires d’une résidence privée de la route de la Montagne, à Notre-Dame-du-Portage, dans la nuit de samedi à dimanche. Après une embardée, celle-ci a percuté plusieurs voitures et a fait éclater une fenêtre avant de terminer sa course dans une bien fâcheuse position.

L’avant de la propriété située au bord de la route 132 avait des airs d’un véritable champ de bataille, vers 4 h, dimanche. Plusieurs voitures endommagées, l’aménagement paysager détruit, une fenêtre en éclats… les dommages étaient nombreux. Heureusement, personne à l’intérieur de la résidence n’a été blessé.

Selon les informations recueillies sur place, l’automobiliste circulait en direction ouest lorsqu’elle a perdu le contrôle de son véhicule de type VUS. En quittant la route, elle a détruit un système d’éclairage, heurté au moins trois voitures stationnées et terminé sa course en suspension sur une remorque entreposée un peu plus bas sur le terrain.

Dans la foulée, un bloc de terrassement a aussi été projeté à l’intérieur de la résidence, brisant une fenêtre. Par chance, celui-ci se serait rendu jusqu’à la salle de bain et non dans une chambre à coucher. Personne n’était sur son chemin.

À l’arrivée des services d’urgence, l’automobiliste d'une vingtaine d'années était en état de choc. Au moment d’écrire ces lignes, son état de santé n’était pas confirmé. Notons aussi que des voisins, réveillés par l’accident, sont sortis afin de porter secours à la victime et s’assurer du bien-être des occupants de la maison.

Les pompiers des casernes de Notre-Dame-du-Portage et de Rivière-du-Loup, regroupés sous le Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup, ont aussi été dépêchés sur place. Ils ont porté assistance aux ambulanciers et se sont assurés que les véhicules ne représentaient pas de risque incendie.