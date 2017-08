Collision avec un chevreuil

Une collision entre une voiture et ce qui semblait être un chevreuil est survenue le samedi 5 août peu après 18h sur l'autoroute 20, dans le secteur de l'Isle-Verte. Personne n'a été gravement blessé.

Le cervidé est entré en collision du côté du conducteur et a percuté le rétroviseur en plus de briser la vitre. L'animal semblait avoir repris sa course après l'incident.

Quatre personnes se trouvaient à bord du véhicule, mais elles ont subi des blessures considérées comme mineures. Elles ont toutes été transportées au CHRGP par prévention.

La circulation s'est effectuée en alternance le temps de porter secours aux victimes.